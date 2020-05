Lionel Messi hat in einem Radio-Interview erklärt, dass er 2016 an einen Abschied aus Barcelona nachdachte. Vor allem der Prozess wegen Steuerhinterziehung habe ihn dazu gebracht, meinte der Argentinier bei "RAC1": Zu dieser Zeit, wegen der ganzen Sache mit dem Fiskus, wollte ich gehen, nicht weil ich Barça, aber Spanien verlassen wollte." Er habe sich "schlecht behandelt" gefühlt, so Messi.

"Ich wollte nicht bleiben. Ich hatte aber nie ein offizielles Angebot, denn jeder wusste, dass ich eigentlich hier bleiben wollte", erzählte der 32-Jährige weiter: "Es war sehr schwer für mich und meine Familie, denn die Leute wussten nicht, was los war."

Dennoch zog der Barcelona-Star auch etwas Positives aus der Situation. "Es war besser, dass meine Kinder noch klein waren und es nicht verstanden haben", meinte Messi. In dem Verfahren im Jahr 2016 wurde er zusammen mit seinem Vater Jorge der Steuerhinterziehung in Höhe von 4,1 Millionen Euro in den Jahren 2007 bis 2009 für schuldig befunden.

Der Argentinier wurde daraufhin zunächst zu einer Gefängnisstrafe von 21 Monaten auf Bewährung verurteilt, Messi Senior zu 15 Monaten. Nach einem Einspruch wurde die Strafe bei Messi auf eine Geldbuße von rund 250.000 Euro reduziert, Vater Jorge musste 180.000 Euro zahlen.

Messi: Darum blieb ich doch in Barcelona

Der Superstar entschied sich schlussendlich doch gegen einen Abschied aus Barcelona. Nicht nur seine Liebe zum Verein spielte dabei eine Rolle, auch seine Kinder wollte Messi nicht aus der gewohnten Umgebung reißen.

Der Barça-Star erklärte, warum er bei den Katalanen blieb: "Zunächst einmal deswegen, wie ich in dem Verein bin und mich hier fühle. Dann auch wegen der vertrauten Dinge, wie gut es uns in der Stadt geht, wegen meinen Kindern, weil ich nicht wollte, dass sich meine Freundschaften verändern. Ich wollte das nicht kaputt machen, weil ich persönlich da durch musste."

Aktuell läuft der Vertrag von Messi noch bis 2021. Seit 2005 spielt der Argentinier für die Profi-Mannschaft, in dieser Zeit bestritt er 718 Pflichtspiele für seinen Herzens-Klub und erzielte 627 Tore (261 Vorlagen). Bereits im Jahr 2000 kam Messi in die Jugend der Katalanen und trainierte bis zu seinem Durchbruch in der berühmten Akademie "La Masia".

