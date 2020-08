Lionel Messi ist sich angeblich nicht sicher, wie lange er noch beim FC Barcelona bleiben möchte. Eine der Optionen für den Argentinier ist laut "Marca" daher ein vorzeitiger Abschied von den Katalanen. Interessenten soll es für Messi auch schon geben. Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola sowie PSG sollen nicht abgeneigt sein. Doch es gibt wohl auch noch andere Optionen für den Superstar.

Nach mehr als 18 Jahren beim FC Barcelona ist Lionel Messi angeblich nicht abgeneigt, die Katalanen zu verlassen. Dem Argentinier soll noch nicht klar sein, ob er den Erneuerungsprozess des Vereins nach dem blamablen 2:8-Aus gegen den FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale mitgestalten möchte.

Die spanische "Marca" bringt daher drei verschiedene Optionen für Messis Zukunft ins Gespräch. Ein Abschied vom FC Barcelona soll dabei nicht mehr ausgeschlossen sein, auch wenn Barça-Präsident Josep Bartomeu gerade erst wieder betonte, dass Messi seine Karriere in Barcelona beenden möchte.

Doch mit Manchester City und Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie sowie Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain sollen sich bereits zwei Top-Vereine in Stellung gebracht haben. Ein ablösefreier Wechsel ist allerdings keine Option mehr. Der 33-Jährige ließ sich zwar in seinem Vertrag eine Klausel verankern, welche ihm ermöglicht, zum Ende jeder Saison den FC Barcelona ablösefrei zu verlassen. Die Frist dafür lief aber Ende Mai ab.

Barça-Coach Koeman könnte Messi überzeugen

Somit müsste ein interessierter Verein eine Ablösesumme für Messi zahlen. Angeblich beläuft sich die Ausstiegsklausel auf rund 700 Millionen Euro, auch für finanzstarke Vereine wie City oder PSG kaum zu bezahlen. Es sei denn, die Katalanen zeigten sich bei einem Wechselwunsch ihres langjährigen Superstars gesprächsbereit.

Desweiteren könnte Messi seinen Vertrag, der 2021 ausläuft, auch aussitzen oder - sollte er doch weiter an das Projekt Barça glauben - verlängern. Gespräche mit den Verantwortlichen in Barcelona über eine Ausweitung des Vertrages seien allerdings vor einigen Wochen gestoppt worden, heißt es weiter.

Viel hängt vermutlich von Ronald Koeman ab, der am Mittwoch offiziell als neuer Trainer des FC Barcelona vorgestellt wurde. Wenn der Niederländer Messi von seinen Ideen überzeugen kann, könnten die Wechselgedanken des sechsmaligen Weltfußballers vielleicht bald der Vergangenheit angehören.

