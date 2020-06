Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi musste das Mannschaftstraining beim spanischen Erstligisten FC Barcelona am Freitag verletzungsbedingt aussetzen. Wie der Verein mitteilte, laboriert der argentinische Superstar an "einer kleinen Verletzung am rechten Oberschenkel und trainierte isoliert" Sein Einsatz im ersten Ligaspiel nach der Coronapause soll angeblich nicht gefährdet sein.

Mit Blick auf den kommenden Restart der Primera Division absolvierte Messi "spezifische Übungen, um unnötige Risiken zu vermeiden. (...) Er sollte in der Lage sein, in einigen Tagen zu seinen Teamkollegen zurückzukehren". Zum Auftakt des Neustarts trifft der Tabellenführer der Primera Division am 13. Juni auf Real Mallorca.

(SID)

