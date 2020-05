Barça-Coach Quique Setién hat einen Abschied von Lionel Messi kategorisch ausgeschlossen. "Verlässt er Barcelona ablösefrei? Nein, das wird nie passieren", meinte der Spanier bei der "Gazzetta dello Sport": "Messi und Barcelona werden immer verbunden sein. So ist es einfach." Zuletzt wurde beim Argentinier (Vertrag bis 2021) wegen eines Streits mit der Barça-Führung über einen Abschied spekuliert.

Doch Setién meinte im Fall von Messi: "Leo ist seit 20 Jahren bei Barça und niemand könnte sich eine Trennung erklären." Es sei auch normal, dass "Dinge in großen Klubs passieren und es Konflikte gibt", erklärte der 61-Jährige weiter.

Doch die Beziehung zwischen Messi und Barcelona sei weiterhin "großartig" und das Ganze gehe "über Geld und Interessen" hinaus, so Setién.

Die Aufgabe der Katalanen sei es ohnehin, Messi die besten Spieler zur Seite zu stellen, damit er "wie in den letzten 15 Jahren weiter gewinnen kann".

Setién schwärmt von Martínez

Der 61-jährige Trainer wurde in dem Interview auch auf Lautaro Martínez angesprochen. Der Landsmann von Messi gilt als großes Transferziel der Katalanen. In der italienischen Serie A erzielte Martínez für Inter Mailand in 22 Saisonspielen elf Tore. In der Champions League kommt der 22-Jährige in sechs Begegnungen sogar auf fünf Treffer.

Über den Stürmer sagte Setién: "Er ist ein wichtiger Spieler, ein großartiger Spieler und Barcelona ist natürlich immer an großartigen Spielern interessiert."

Allerdings kämen in diesen Zeiten ohne Fußball jeden Tag neue Namen auf. "Für viele Spieler ist die Möglichkeit mit Messi zu spielen ein großer Anreiz. Wer würde nicht gerne mit Messi spielen?", meinte der Barça-Coach.

Als Ausstiegsklausel stehen für Martínez offenbar 111 Millionen Euro im Raum, berichten spanische Medien. Es soll auch schon zu ersten Gesprächen zwischen Inter und den Katalanen gekommen sein.

