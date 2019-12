Bis 2022 steht ter Stegen noch bei den Katalanen unter Vertrag. Für eine festgeschriebene Ablösesumme von 180 Millionen Euro soll der Barça-Keeper den Verein verlassen können. Laut "Mundo Deportivo" sollen daher die drei Topklubs ein Auge auf ter Stegen geworfen haben.

Anders als Juventus und PSG haben aber zumindest die Münchener mittelfristig keinen Bedarf im Tor. Stammkeeper Manuel Neuer steht noch bis 2021 unter Vertrag, eine Verlängerung um zwei weitere Spielzeiten steht wohl bald an.

Ter Stegen hat Plan für Zukunft

Zudem soll nach übereinstimmenden Medienberichten der Noch-Schalker Alexander Nübel zum FC Bayern wechseln. Der 23-Jährige dürfte damit die Zukunft im Münchener Tor sein. Eine Anfrage der Bayern käme auch wegen der Querelen zwischen Neuer und ter Stegen in der Nationalmannschaft sehr überraschend.

In Turin wiederum könnte der Barça-Torhüter in den kommenden Jahren Gianluigi Buffon sowie Wojciech Szczesny ersetzen, beide genügen wohl nicht mehr den höchsten Ansprüchen. Bei Paris Saint-Germain steht aktuell noch Keylor Navas im Kasten. Doch mit seinen 33 Jahren ist der Costa-Ricaner auch schon im Schlussspurt seiner Karriere.

Ter Stegen selbst hat aber offenbar andere Pläne. In dem Bericht heißt es, der 27-Jährige wolle seinen Vertrag in Barcelona so bald wie möglich verlängern. Sogar ein Karriereende bei den Katalenen könne sich ter Stegen demnach vorstellen. Auch Barça ist angeblich nicht bereit, den deutschen Keeper in naher Zukunft ziehen zu lassen.

Das könnte Dich auch interessieren: Ajax stellt klar: Ten Hag darf auch im Sommer nicht gehen