Update vom 6. April: Der FC Barcelona kämpft wohl weiter um Neymar. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" nun berichtet, gaben die Katalanen dem Superstar von Paris Saint-Germain schon im vergangenen Sommer ein Versprechen.

Demnach soll Barça dem Brasilianer zugesichert haben, ihn spätestens im Sommer 2020 nach Barcelona zurückzuholen. Durch dieses Versprechen wollten die Verantwortlichen angeblich dem Interesse von Dauerrivale Real Madrid zuvorkommen. Das gelang ihnen laut dem Bericht auch. Denn Neymar lehnte angeblich alle Abwerbungsversuche im letzten Sommer ab.

Die von PSG geforderten 300 Millionen Euro Ablöse für den Superstar konnten und wollten die Katalanen 2019 allerdings nicht überweisen. Nun könnte allerdings ein neuer Anlauf gestartet werden.

Die spanische Zeitung "Sport" schreibt etwa, dass der französische Spitzenklub einen Abschied von Neymar für unvermeidlich hält. Bei PSG bereite man sich daher auf einen Verkauf des 28-Jährigen vor.

PSG fordert offenbar Griezmann als Tauschware

4. April: Die Verhandlungen hinsichtlich einer Neymar-Rückkehr zum FC Barcelona scheinen konkreter zu werden. Laut "The Sun" soll Paris Saint-Germain nun endlich bereit sein, den Brasilianer gen Katalonien ziehen zu lassen - allerdings nur im Tausch gegen Antoine Griezmann.

Demnach sei Barça zu Abgängen gezwungen, um sowohl Neymar als auch Lautaro Martínez von Inter Mailand unter Vertrag nehmen zu können. Neben Griezmann als Tauschware müsste der spanische Meister offenbar eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro verrichten, um sich die Dienste von Neymar ein zweites Mal zu sichern.

Der brasilianische Superstar wäre hingegen im Falle einer Rückkehr nach Barcelona zu Gehaltseinbußen in Höhe von angeblich mehr als zehn Millionen Euro gezwungen. Jene Kürzung soll er aber bereits akzeptiert haben.

Die spanische Zeitung "Sport" berichtete hingegen, dass PSG die Gespräche mit dem FC Barcelona über einen möglichen Wechsel von Neymar vorerst auf Eis gelegt haben soll. Das bedeute aber nicht, dass der Wechsel vom Tisch sei.

Der französische Erstligist habe vielmehr wegen der Krise durch die Coronavirus-Pandemie und den auslaufenden Verträgen mehrerer Spieler aktuell viel zu tun. Zudem wolle sich der Klub auf den Kampf um die Meisterschaft in der Ligue 1 konzentrieren.

Rivaldo: Neymar "beste Option" für Barça

4. April: Der ehemalige Spieler des FC Barcelona, Rivaldo, glaubt dass Neymar zum FC Barcelona zurückkehren und den Klub gemeinsam mit Lionel Messi anführen werde. Das schrieb der Brasilianer in seiner Kolumne bei "Betfair".

Demnach sei Neymar höher einzuschätzen als Inter Mailands Lautaro Martínez, laut Medienberichten ein weiterer Wunschkandidat von Barça. "Obwohl der junge Argentinier ein guter Spieler ist, ist nur Neymar ein sicherer Tipp für einen Platz in der Startelf an Messis Seite", so Rivaldo.

Er ergänzte:

" Neymar ist wie Luis Suárez einer der wenigen Spieler auf dem Feld, der auf dem Platz keinen Druck spürt und immer mit viel Persönlichkeit spielt. Er hat nie Angst und ist eine sichere Option für den Verein, während Martínez ein junger und talentierter Spieler ist, der in zwei oder drei Jahren ein guter Kauf wäre. "

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass viele Spieler dem Druck nicht gewachsen gewesen wären. "Wenn man zurückblickt, sieht man viele wertvolle Spieler, denen es nicht gelungen ist, neben Messi zu überzeugen. Sie haben die von ihnen erwarteten Leistungen nicht abrufen können", so Rivaldo.

Neymar-Rückkehr zu Barca nicht vom Tisch

31. März: Eine mögliche Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona ist noch nicht endgültig vom Tisch. Nun hat sich Barça-Boss Josep María Bartomeu in einem Interview mit "Mundo Deportivo" zu den Transferplänen der Katalanen geäußert.

Dabei wurde er auch gefragt, ob Wechsel in der Größenordnung des Brasilianers inmitten der Corona-Krise überhaupt noch machbar seien. Bartomeu erklärte: "Ich kann nicht über Namen sprechen. Aber Barça wird in der Lage sein, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, wenn wir es für nötig halten."

Die beiden Sportdirektoren Éric Abidal und Ramón Planes "arbeiten weiter daran, ein Team zu planen, auch wenn in diesem Sommer viele Tauschgeschäfte vorhergesagt werden", betonte Bartomeu weiter, der generell mit weniger Ausgaben auf dem Transfermarkt rechnet:

" Es wird nicht so viel Geld da sein, deswegen werden mehr Spieler getauscht werden. "

Real-Legende drängt Neymar: Komm nach Madrid

28. März: Real-Legende Roberto Carlos hat in einem Interview versucht seinen Landsmann Neymar zu den Königlichen zu lotsen: "Du willst die Champions League gewinnen? Dann komme zu Real Madrid", sagte er bei "Fox Sports Radio".

Roberto Carlos outete sich als großer Neymar-Fan: "Wenn es nach mir ginge, wäre er schon seit einiger Zeit hier. Aber das Leben ist leider ist nicht immer, wie man es gerne hätte."

Der ehemalige Außenverteidiger, der mit den Madrilenen dreimal die Champions League gewann, ergänzte: "Diese großartigen Spieler sollten immer für die besten Klubs spielen. Real Madrid ist heutzutage für jeden Spieler eine Empfehlung."

Auch ein aktueller Real-Spieler hat sich für Neymar stark gemacht. Mittelfeldmann Casemiro sagte bei "Onda Cero": "Ich wollte, dass er zu Real kommt. Ich spreche mit ihm fast jeden Tag, er ist ein großartiger Spieler."

Rivaldo spricht sich klar für Neymar-Rückkehr zu Barça

26. März: Die Gerüchte um eine Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona werden immer heißer. Jetzt hat Barça-Legende Rivaldo einen möglichen Wechsel des Brasilianers zu den Katalanen weiter angeheizt. Der Weltmeister von 2002 sagte bei "Betfair": "Ich sage schon seit einer Weile, dass ich an Neymar glaube. Wenn eine Chance da ist, dann sollte Barcelona diese nutzen."

Rivaldo weiter: "Vielleicht war es ein Fehler von Neymar, Barcelona zu verlassen. Aber wenn es irgendeine Chance gibt, ihn für weniger als 222 Millionen Euro zurückzuholen, sollte Barça diese Möglichkeit ergreifen. Und aktuell scheint PSG offen für realistische Angebote."

Von den Qualitäten seines Landsmanns ist Rivaldo nach wie vor überzeugt: "Mit seinen 28 Jahren hat er noch einige Zeit Fußball vor sich. Er wäre ein großartiger Transfer für Barça, da sie jemanden bekommen, der den Klub kennt und der die Persönlichkeit hat, Spiele zu entscheiden." Und weiter:

" Neymar hat mit Barcelona bereits die Champions League gewonnen, bereits zahlreiche Male im Trikot der Blaugrana überzeugt und wenn er sich bei den Fans für seinen plötzlichen Abschied zu PSG entschuldigt, sollte das ok sein. Er könnte die Fans im Camp Nou mit seinem brillanten Spiel erobern. "

Konfliktpotenzial zwischen dem Brasilianer und Superstar Lionel Messi sieht der 47-Jährige nicht. Im Gegenteil: "Neymar wäre nicht eingeschüchtert, das Feld mit Lionel Messi zu teilen und Messi würde es genießen, den Brasilianer wieder in der Mannschaft zu haben."

Angesprochen auf einen möglichen Transfer des 22-jährigen Lautaro Martinez von Inter, unterstrich Rivaldo nochmal die Wichtigkeit Neymars: "Ich denke Martinez muss sich noch entwickeln und Erfahrung sammeln. Er ist schon ein guter Spieler für Inter und könnte zukünftig ein Top-Spieler werden, aber er ist noch nicht bereit für Barça. Daher sollten sie sich auf eine Rückkehr von Neymar fokussieren und ihn mit Messi und Suarez wiedervereinen. Dann hätten sie den umwerfenden Angriff von früher."

Neymar-Rückkehr: Barcelona hofft auf FIFA-Artikel

25. März: Der FC Barcelona arbeitet weiter an der Rückholaktion seines ehemaligen Stürmers Neymar. Dabei setzen die Karten nach Informationen von "ESPN" auf einen Artikel in den FIFA-Transferregularien. Sollte dieser greifen, könnte Paris Saint-Germain den Wechsel seines Superstars nicht verhindern - trotz eines gültigen Vertrags des Brasilianers in Paris bis 30. Juni 2022.

PSG denkt offenbar über Neymar-Verkauf nach

15. März: Paris Saint-Germain und Neymar gehen künftig wohl doch getrennte Wege. Sein Verein soll mittlerweile bereit sein, ihn zurück zum FC Barcelona gehen zu lassen. Wie die "Marca" berichtet, hat PSG-Sportdirektor Leonardo erstmals konkret darüber nachgedacht, den 28-jährigen Brasilianer für eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro abzugeben. Die Einnahmen würden ihm wiederum Spielraum verschaffen.

Die große Liebe entbrannte zwischen Neymar und Paris Saint-Germain nie. Es waren allenfalls ein paar leidenschaftliche Flitterwochen für den 28-jährigen Brasilianer seit seinem Wechsel im August 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro.

Schon lange spielte er mit dem Gedanken, zum FC Barcelona zurückzukehren. Doch bislang ließen ihn die Pariser Bosse nicht ziehen. Jetzt nehmen die Gerüchte wieder Fahrt auf, weil PSG-Sportchef Leonardo wohl umgedacht hat.

Die Aussicht auf eine Ablöse von 150 Millionen Euro werden ihm verlockend vorkommen, denn sein Verein unterliegt strengen Financial-Fairplay-Vorgaben. Mit Einnahmen dieser Größenordnung wäre es für PSG sogar möglich, Kylian Mbappé noch ein weiteres Jahr an der Seine zu halten.

Der aktuelle Vertrag von Neymar in Paris läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

