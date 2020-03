Seit seinem Wechsel 2017 von Borussia Dortmund zu den Katalanen fehlte Dembélé insgesamt schon in 80 Spielen. Alleine fünf Mal verletzte sich der junge Franzose in dieser Zeit am Oberschenkel. Wegen dieser Anfälligkeit und um Geld für Neuverpflichtungen zu generieren, planen die Verantwortlichen in Barcelona nun wohl den Verkauf in der kommenden Transferperiode.

Dabei hofft Barça offenbar auf eine Wechselsumme, die möglichst nahe an die vor drei Jahren an den BVB überwiesenen 105 Millionen Euro herankommt. Eine mögliche Rückholaktion von Neymar könnte somit zumindest teilweise finanziert werden.

PSG galt lange als Interessent

Ob ein interessierter Verein aber bereit sein wird, einen solch hohen Betrag für Dembélé zu bezahlen, ist offen. Denn auch in den 74 Spielen, die der 22-Jährige bisher für den FC Barcelona bestritt, konnte Dembélé nur selten wirklich überzeugen. 19 Tore und 17 Vorlagen gehen auf das Konto des Franzosen.

Ein weiterer Faktor für die Entscheidung der Katalanen soll Dembélés Unzuverlässigkeit und Unprofessionalität sein. Der Youngster soll sich beispielsweise lange vor allem von Fastfood ernährt haben. Barcelona stellte Dembélé daher einen Koch zur Seite. Auch die Unpünktlichkeit des ehemaligen BVB-Spielers sorgte besonders unter Ex-Coach Ernesto Valverde für einigen Ärger.

In den vergangenen Jahren wurde bereits Paris Saint-Germain um Trainer Thomas Tuchel als möglicher Interessent für Dembélé ins Gespräch gebracht. Den deutschen Coach kennt der Flügelstürmer schon aus Dortmunder Zeiten.

2019 galt kurzzeitig auch der FC Bayern als möglicher Abnehmer. Letztendlich entschieden sich die Münchener allerdings für eine Ausleihe von Barça-Spieler Philippe Coutinho. Der Vertrag von Dembélé in Barcelona läuft noch bis 2022.

