Für Philippe Coutinho könnte seine Zeit beim FC Barcelona doch noch nicht zu Ende sein. Barça-Präsident Josep Bartomeu stellte im Interview mit dem hauseigenen "Barça TV" klar: "Der Cheftrainer wird die Entscheidung treffen. Wenn er will, dass er (Coutinho, Anm. d. Red.) weitermacht, wird er nächstes Jahr bei uns spielen." Erst am Mittwoch wurde Ronald Koeman als neuer Barça-Trainer bestätigt.

Aktuell ist Coutinho noch an den FC Bayern ausgeliehen. Bis zum Ende der Champions League, in der die Münchener am Abend gegen Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im Liveticker) im Halbfinale antreten, spielt der Brasilianer für den deutschen Rekordmeister.

Danach geht es für Coutinho zurück nach Barcelona, wo eigentlich mit einem Abschied des 27-Jährigen gerechnet worden war. Zuletzt galt vor allem der FC Arsenal als Interessent. Nach Informationen von "Le10 Sport" waren die Engländer bereit, Verhandlungen mit Coutinhos Berater Kia Joorabchian aufzunehmen. Nun kommt es also auf Neu-Coach Koeman an.

Bartomeu erklärte zugleich auch, welche Stars bei den Katalanen in diesem Sommer auf keinen Fall abgegeben werden. "Wer ist nicht unverkäuflich? Leo Messi. Er weiß es. Er ist der beste Spieler der Welt. Ich würde auch von ter Stegen, de Jong, Lenglet, Dembélé und Griezmann sprechen", meinte der Präsident.

Vor allem bei Lionel Messi wurde in den Tagen seit dem 2:8 gegen Bayern über einen möglichen Abschied des Superstars spekuliert.

