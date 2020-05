Real Sociedad San Sebastián schreibt die derzeit wohl größte Underdog-Story im europäischen Fußball. Das jüngste Team in La Liga um die Supertalente Martin Ödegaard und Alexander Isak steht im Finale der Copa del Rey und liegt in der Liga klar auf Champions-League-Kurs. Dank neuer, modernerer Philosophie blickt der Klub in eine vielversprechende Zukunft. Doch eine Angst bleibt.

Als Antonio Mateu Lahoz in der 98. Minute zum Schlusspfiff ansetzte, kannte der Jubel auf Seiten der Gäste keine Grenzen mehr.

In einem dramatischen Viertelfinalkrimi hatte Underdog Real Sociedad San Sebastián soeben das große Real Madrid in dessen eigener Arena mit 4:3 aus der Copa del Rey geschossen und sich damit endgültig ins europäische Scheinwerferlicht katapultiert. Dass es am Ende nochmal knapp wurde, obwohl das Team von Trainer Imanol Alguacil zur Halbzeit mit 3:0 und in der 70. Minute gar mit 4:1 führte, geschenkt.

Bundesliga Rückkehr nach Dortmund? Jetzt spricht Isak 25/02/2020 AM 06:44

Seit dem 6. Februar ist einiges passiert. San Sebastián steht inzwischen im Finale des spanischen Pokals und hat als Tabellenvierter in La Liga realistische Chancen auf die Qualifikation zur Champions League. Ob und wie die aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres ausgesetzte Saison zu Ende gebracht wird, ist unklar. Klar ist jedoch: Alguacil, der in seinem dritten Jahr an der Seitenlinie von La Real steht, ist Architekt eines der spannendsten Teams Europas.

Lesetipp: Dybala zu Bayern? Die Zeit ist abgelaufen

Raus aus dem baskischen Korsett

Die Gründe für den Erfolg der jüngsten Mannschaft in Spaniens Eliteliga sind vielschichtig und nicht nur dem hervorragenden Händchen auf dem Transfermarkt zuzuschreiben. Auch eine Anpassung der traditionell baskischen Philosophie, mit der man sich Jahre lang selbst beschnitt, zahlt sich mehr und mehr aus.

Mit der eisernen Regel, ausnahmslos auf Spieler mit baskischer Herkunft zu setzen, brach der Traditionsverein zwar schon im Jahr 1989. Damals wurde der Ire John Aldridge als erster ausländischer Spieler verpflichtet. So richtig "frei" bewegt sich Real Sociedad aber erst wenige Jahre auf dem Transfermarkt. Denn obwohl hier und da Spieler aus dem Ausland nach San Sebastián geholt wurden, waren Spanier aus anderen Regionen des Landes noch bis nach der Jahrtausendwende mehr oder weniger tabu. Inzwischen ist diese Philosophie einer moderneren gewichen, die den Basken neue Möglichkeiten eröffnet.

Der erste ausländische Spieler im Trikot von Real Sociedad San Sebastián: John Aldridge (Irland) Fotocredit: Imago

Zwar ist es noch immer der Plan des Klubs, Spieler aus der eigenen Jugend in den Profikader zu etablieren, doch man scheut sich längst nicht mehr, Talente aus dem In- oder Ausland hinzuzuholen.

Warum auch? Der Erfolg gibt ihnen recht.

Alexander Isak ruft sein Potenzial ab

Messen lässt er sich dieser vor allem an zwei skandinavischen Neuzugängen: Martin Ödegaard und Alexander Isak. Der Schwede Isak, der zu Saisonbeginn als gescheitertes Supertalent von Borussia Dortmund zu den Spaniern wechselte, ist derzeit einer der heißesten Spieler der Liga.

Als "Reals Henker", bezeichnete ihn die spanische "AS" nach dem eingangs erwähnten 4:3-Sieg im Estadio Santiago Bernabéu, bei dem Isak an allen Treffern beteiligt war. Dem 1:0 ging ein Schuss des Stürmers voraus, den Keeper Alphonse Aréola nach vorne abklatschen lies, die Treffer zum 2:0 und 3:0 erzielte Isak selbst - einer spektakulärer als der andere und das zwischenzeitliche 4:1 legte er für seinen ehemaligen Teamkollegen beim BVB, Mikel Merino, mustergültig auf.

Alexander Isak von Real Sociedad im Spiel bei Real Madrid Fotocredit: Getty Images

Isaks Potenzial ist riesig - das ist schon länger bekannt. Vor seinem Wechsel zum BVB im Jahr 2017 hatte auch Real Madrid Interesse. In San Sebastián wuchs er nach anfänglichen Akklimatisierungsschwierigkeiten kontinuierlich, erkämpfte sich seinen Platz in der Startelf. Seitdem Isak das Vertrauen seines Trainers spürt, zahlt er mit Leistung und Toren zurück (14 Treffer in 34 Pflichtspielen).

Klar, dass der BVB, im Besitz einer Rückkaufklausel, laut Sportdirektor Michael Zorc "genau beobachtet", wie sich der 20-Jährige weiterentwickelt.

Martin Ödegaard: Nur Messi und Benzema sind besser

Topstar von La Real ist aber Ödegaard. Der Leihspieler von Real Madrid ist für Edgar Saiz, Fußball-Experte von Eurosport in Spanien, der drittbeste Spieler der Saison hinter Lionel Messi und Karim Benzema. Sieben Tore und acht Assists legte der junge Norweger in der laufenden Spielzeit in 28 Pflichtspielen auf.

Mit seinen 21 Jahren ist Ödegaard das offensive Gehirn der Basken, macht, wie von Trainer Alguacil erhofft, den Unterschied aus. "Ich wusste, dass wir das große Potenzial, das er hat, aus ihm herausholen können", freute sich der Coach am Ende der Hinrunde gegenüber "Marca".

Um so zu spielen, wie er spielt, braucht er ein Team, das so spielt wie wir.

Der Trainer besteht darauf, dass es sich bei Ödegaard und Real Sociedad um eine klassische Symbiose handle: "Um so zu spielen, wie er spielt, braucht er ein Team, das so spielt wie wir."

Martin Ödegaard im Spiel gegen Real Madrid Fotocredit: SID

Doch bei aller Freude über die Entwicklung des Supertalents, das bereits im Alter von 16 Jahren bei Real Madrid unterschrieb, ist jedem klar, dass Ödegaards Zukunft in Spaniens Hauptstadt liegt. Sein Leihvertrag in San Sebastián endet im kommenden Sommer, allerdings soll der Kontrakt eine Option für ein weiteres Jahr auf Leihbasis beinhalten.

Dass die Basken diese ziehen wollen, versteht sich von selbst und auch die Königlichen sollen bereits planen, Ödegaard noch ein weiteres Jahr in San Sebastián zu parken.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast": JETZT ABONNIEREN!

Der Anführer: Mikel Oyarzabal

Ödegaard mag La Reals bester Spieler sein, der Anführer aber heißt Mikel Oyarzabal. Trotz seiner gerade einmal 23 Jahre ist er der Kapitän des Teams. Im vergangenen Juni wurde er in die Nationalmannschaft berufen, wo er direkt bei seinem Debüt gegen Schweden in der EM-Qualifikation zum 3:0-Endstand traf.

Der Linksaußen entstammt dem eigenen Nachwuchs und steht noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Allerdings enthält sein Kontrakt Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

Real Sociedads Kapitän: Mikel Oyarzabal Fotocredit: Getty Images

Manchester City wurde bereits mit Oyarzabal in Verbindung gebracht. Bei den Skyblues wird der Spanier als möglicher Nachfolger für Leroy Sané gehandelt, sollte dieser zum FC Bayern München wechseln.

Spekulationen, von denen sich der 23-Jährige nicht aus der Ruhe bringen lässt: "Ich habe diese Dinge gelesen. Ich bin ruhig und mein Ziel ist es, hier meinen Job gut zu machen. Gerüchte sind für mich kein Problem."

Real Sociedad und die Angst des Ausverkaufs

Zum Problem könnten sie aber für den Klub werden. Denn je öfter es die eigenen Spieler aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in Europas Gazetten schaffen, so wahrscheinlicher wird auch deren Abgang zum Saisonende. Vor allem dann, wenn es sich um junge und entwicklungsfähige Kicker wie Ödegaard, Isak oder Oyarzabal handelt.

Lesetipp: Transfers, die grandios scheiterten: Zlatan bei Barcelona - ein Gott unter Schuljungen

Die Gesetzmäßigkeiten des Fußballgeschäfts sind knallhart - und La Real ist ihnen wie so viele Vereine schutzlos ausgeliefert. Im Vergleich zu den ganz großen Vereinen fehlt es an Strahl- und Finanzkraft. Eine Überraschungssaison wie die aktuelle endet daher häufig in einem Ausverkauf. Der Fluch der guten Tat, wenn man so will.

Doch natürlich bieten sich auch immer Chancen zur Weiterentwicklung. Werden etwaige eingenommene Millionen klug reinvestiert- und das nicht nur in neue Spieler, sondern auch in Infrastruktur und Marketing - kann sich auf Dauer etwas einstellen, was für Klubs wie Real Sociedad deutlich mehr zählt als diese eine Ausnahmesaison: nachhaltiger Erfolg.

Das könnte Dich auch interessieren: João Félix und die Gefahr des 126-Millionen-Flops

Play Icon WATCH Nicht in seinen kühnsten Träumen: Isak nach Pokal-Coup gegen Real total happy 00:00:31

Bundesliga Rückkehr nach Dortmund? Jetzt spricht Isak 25/02/2020 AM 06:44