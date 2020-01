Der zweite Teilnehmer des Finals, das am 12. Januar stattfindet, wird in der Partie zwischen Titelverteidiger und Supercopa-Rekordsieger FC Barcelona und Atletico Madrid am Donnerstagabend ermittelt.

(SID)

