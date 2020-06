Real Madrid hat das erste Spiel nach der Corona-Pause mit 3:1 (3:0) für sich entschieden und damit den Rückstand auf den FC Barcelona auf zwei Punkte verkürzt. Toni Kroos (4.) brachte die Königlichen per Traumtor gegen SD Eibar in Führung, die Sergio Ramos (30.) und Marcelo (37.) noch vor der Pause ausbauten. In Halbzeit zwei kamen die Gäste durch Pedro Bigas (60.) nur noch zum Ehrentreffer.

So lief das Spiel:

Im 200. Pflichtspiel unter der Leitung von Trainer Zinédine Zidane gingen die Gastgeber mit der ersten Chance der Partie in Führung. Karim Benzema blieb zunächst im Dribbling an Sergio Álvarez hängen, der Klärungsversuch landete bei Toni Kroos, der sehenswert ins lange Eck zum 1:0 traf (4. Minute).

Real ließ Eibar in der Folge besser ins Spiel kommen, ohne jedoch gefährliche Torchancen zuzulassen. In der eigenen Offensive waren die Gastgeber extrem effizient. Sergio Ramos fing einen Ball am eigenen Strafraum ab und ging im Vollsprint den Konter mit. Über Benzema und Eden Hazard kam der Ball erneut zu Sergio Ramos, der zum 0:2 einschob (30.). Kurz darauf traf Marcelo zum 3:0, nachdem Hazard zunächst aus spitzem Winkel an Eibar-Keeper Marko Dmitrović scheiterte (37.).

Im zweiten Durchgang agierte Real ziemlich sorglos und überließ den Gästen mehr Spielanteile, die in der Folge einige gute Chancen hatten. Thibaut Courtois parierte mit einer starken Parade den Schuss von Edu Expósito (57.), Sergi Enrich scheiterte an der Latte (58.). Nur zwei Minuten später fälschte Pedro Bigas einen Schuss von Pablo De Blasis unglücklich für Courtois zum 3:1 ab (60.).

Danach verwaltete Real ohne großen Einsatz das Ergebnis und verzeichnete im zweiten Durchgang lediglich einen Torschuss. Trotzdem blieb es zum Re-Start bei einem 3:1-Sieg für Real, die damit wieder auf zwei Punkte auf Barca anschließen. Eibar verbleibt im Abstiegskampf.

Das fiel auf: Real eiskalt im Abschluss

Real zeigte sich heute eiskalt im Abschluss und brauchte im ersten Durchgang lediglich vier Torschüsse für drei Tore. Der einzige Schuss, der nicht den Weg ins Tor fand, wurde nach Parade von Dmitrović zur Vorlage für Marcelo und das 3:0. Mit dieser Effizienz können Real und Coach Zinédine Zidane mehr als zufrieden sein.

In Anbetracht der erzielten Tore spielt Toni Kroos seine bisher erfolgreichste Saison bei den Königlichen.

Die Statistik: 20

Auch wenn der zweite Durchgang weniger souverän gespielt war als die erste Halbzeit, profitiert Real in dieser Saison von einer starken Defensive. Die Königlichen mussten bislang lediglich 20 Tore hinnehmen und stellen damit die beste Abwehr in den Top-5-Ligen Europas. FC Liverpool (Re-Start der Premier League am 17.Juni Live bei Eurosport.de) und Stade Reims (die Saison in Frankreich wurde abgebrochen) stehen bei 21 Gegentoren in dieser Saison.

