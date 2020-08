Eden Hazard kam als großer Hoffnungsträger zu Real Madrid und spielte dann eine bemerkenswert schwache Debüt-Saison. Geplagt von Übergewicht und diversen Verletzungen, kam der Belgier nie wirklich in Fahrt. Im zweiten Jahr nun, muss er liefern. Auch für seinen Trainer Zinedine Zidane, der ihn immer unterstützt hatte.

Juanito, Emilio Butragueño, Raúl und Cristiano Ronaldo.

Die Nummer sieben bei Real Madrid trugen in der Vereinsgeschichte große Spieler, die bei den Königlichen zu Legenden wurden.

Serie A Ronaldo-Abgang? CR7 will offenbar mit anderen Klubs sprechen GESTERN AM 10:20

Mit der Verpflichtung von Eden Hazard stiegen die Hoffnungen der Fans des spanischen Rekordmeisters die nächste werdende Legende in ihre Reihen geholt zu haben.

Über 100 Millionen Euro überwies Real zu Saisonbeginn an den FC Chelsea, um Hazard loszueisen. Und das obwohl der Belgier nur noch eine Restvertragslaufzeit von einem Jahr bei den Londonern hatte. Doch die Sehnsucht nach einem neuen Superstar war nach dem Abgang von Ronaldo 2018 zu Juventus Turin groß.

Mariano Díaz musste sogar seine Trikotnummer nach der Ankunft Hazards in Madrid abgeben. Denn die Sieben war für den Belgier vorgesehen. Real erwartete sich viel vom neuen Hoffnungsträger.

Extrem schwache Bilanz in Jahr eins

Doch die Bilanz des 29-Jährigen nach seinem ersten Jahr in Spanien fällt ernüchternd aus. Nur 16 Spiele in der Liga sowie sechs Partien in der Champions League absolvierte Hazard, stand dabei lediglich in sechs Spielen über 90 Minuten auf dem Platz und erzielte ein mickriges Tor.

"Ich hatte mit Sicherheit die schlechteste Saison meiner Karriere“, bilanzierte der Außenstürmer vor Kurzem selbstkritisch bei "France Info“. Allerdings gab er auch zu Bedenken, dass er sich nach sieben Jahren in England zunächst an den spanischen Fußball gewöhnen musste.

Zudem hatte der Belgier enormes Verletzungspech: Oberschenkelprobleme, Haarriss im Fuß, Wadenbeinbruch. Daher verpasste Hazard weit über 50 Prozent der Spiele Reals.

Ein weiterer Tiefpunkt: Das Champions-League-Aus im Achtelfinale bei Manchester City (1:2). Hazard tauchte im Spiel komplett unter, kam in 83 Minuten nur auf 37 Ballkontakte. "Hazard, die große Enttäuschung“ titelte "Mundo Deportivo“. Es war der Abschluss eines Horrorjahres für den 29-Jährigen beim weißen Ballett.

Real-Trainer Zinédine Zidane wechselte Eden Hazard nach 83 Minuten in Manchester aus Fotocredit: Getty Images

Zidane hält große Stücke auf Hazard

Dabei hatte Hazard schon immer den Traum für Real zu spielen. Mit seiner Unterschrift im vergangenen Sommer erfüllte sich dieser: "Schon als ich als Kind bei uns im Garten gespielt habe, war Real der Klub, den ich unterstützt habe“, sagte er der "L’Equipe“.

Trainer Zinédine Zidane bezeichnet der belgische Nationalspieler als Vorbild. Der Franzose hält große Stücke auf Hazard und war ein wichtiger Grund, warum sich der Ex-Chelsea-Star für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entschieden hat.

"Er ist fantastisch. Er ist ein Spieler, den ich immer geschätzt habe“, sagte Zidane bereits vor der Ankunft Hazards in Madrid bei "BBC Sport“.

Real-Präsident Florentino Pérez hingegen soll von Beginn an nicht komplett vom Transfer überzeugt gewesen sein. Es kursiert gar das Gerücht, dass der Real-Boss Hazard nur geholt hat, um Zidanes Wunsch zu erfüllen.

Erst Übergewicht, dann Verletzungen

Zum Trainingsauftakt erschien Neuzugang Hazard dann mit über fünf Kilo Übergewicht. Die verletzungsanfällig und sichtbar fehlendes Selbstbewusstsein sorgten dann dafür, dass er in einen Negativstrudel geriet. Alles nicht nach dem Geschmack von Pérez.

An seine starken Leistungen aus Chelsea-Zeiten, wo er unter anderem maßgeblichen Anteil an zwei englischen Meisterschaften (2015 und 2017) und zwei Europa-League-Triumphen (2013 und 2019) hatte, konnte er nicht einmal ansatzweise anknüpfen.

Schon jetzt steht der Belgier enorm unter Druck im kommenden Jahr liefern zu müssen. Auch für Zidane, der ihn immer unterstützt hatte.

Finden Hazard und Real auch 2021 nicht zusammen, droht dem 29-Jährigen ein schnelles Ende in Madrid. Und auch für Zidane dürfte es ungemütlich werden, trotz des Gewinns der spanischen Meisterschaft in der abgelaufenen Saison.

Bei Real wird eben mit anderen Maßstäben gemessen. Dafür hat Zidane auch selbst gesorgt mit seinen drei Champions-League-Titeln in Folge (2016-2018). Hazard fehlt dieser Titel noch, auch deshalb hat er Chelsea verlassen, um seine Chancen auf den ganz großen Wurf zu erhöhen.

Die Königlichen wiederum brauchen einen Hazard in Topform, um an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit mit Cristiano Ronaldo anzuknüpfen. Daher ist Reals Nummer sieben trotz seines verkorksten ersten Jahres auch weiterhin der Hoffnungsträger bei den Königlichen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Ronaldos letzte Chance: Macht's Pirlo wie Zidane?

Play Icon WATCH Müller über Barça-Spiel: "Dann kannst du die ganzen Rekordserien in die Tonne kloppen ..." 00:01:04

Bundesliga "Undankbar und feige": Meunier teilt erneut gegen PSG aus GESTERN AM 10:10