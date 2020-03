In den Augen von Stepanovic, der Eintracht Frankfurt 1992 als Coach zur Vizemeisterschaft führte, arbeite Jovic "gegen sich selbst".

"Er hatte Glück, dass ihm Adi Hütter eine Chance bei der Eintracht gegeben hat, dadurch konnte er den größten Transfer in Serbiens Geschichte realisieren, als er zu Madrid ging. Ich kann nicht glauben, was der Junge sich selbst antut", wird Stepanovic weiter zitiert.

Jovic hatte vor einigen Tagen für Unruhe und Empörung gesorgt, weil er trotz der von Real verhängten Corona-Quarantäne für das gesamte Team nach Serbien gereist war. Die Königlichen hatten diesen Schritt veranlasst, weil ein Basketballprofi positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war.

Jovic begab sich jedoch auch in seiner Heimat nicht in häusliche Isolation, sondern feierte den Geburtstag seiner Lebensgefährtin - angeblich mit mehreren Hundert Gästen. Im Nachhinein gab Jovic an, dass er über die Isolationsmaßnahmen falsch informiert worden sei.

Stepanovic über Jovic: "Da hält man lieber die Klappe"

Für Stepanovic ein Unding: "Luka denkt offensichtlich nicht an sich selbst, aber auch nicht an andere" schimpfte der Ex-Trainer:

" Sie sagen dir, dass es eine Sperre gibt, und du tust so, als hättest du nichts verstanden. Da hält man lieber die Klappe. "

Auch sportlich steht Jovic seit seinem Wechsel zu den Königlichen im vergangenen Sommer immer wieder in der Kritik. Zwar betonte Coach Zinédine Zidane, dass der 60-Millionen-Neuzugang ein wichtiger Bestandteil seines Teams sei, bislang stand Jovic in 24 Partien aber nur acht Mal von Beginn auf dem Platz und konnte gerade einmal zwei Treffer erzielen.

