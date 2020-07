Real Madrid ist im Fernduell mit dem Lieblingsrivalen FC Barcelona auf dem besten Weg zur spanischen Meisterschaft. Anführer und Schlüsselspieler dabei: Karim Benzema. Der Franzose ist seit Wochen in Topform - wie so oft in seiner langen Zeit bei den Königlichen. Trotzdem kommt der 32-Jährige oft zu schlecht weg und immer wieder ranken sich Abgangsgerüchte um ihn. Warum ist das so?

Mit der rechten Fußspitze aus vollem Lauf auf den linken Schlappen gelegt. Volley, ab in den Winkel!

Dieses Tor, das Karim Benzema da für Real Madrid gegen den FC Valencia erzielte, machte nicht nur den Deckel auf den 3:0-Sieg der Königlichen. Es verleitete Fans rund um den Erdball obendrein zum Zungeschnalzen.

"Tor des Jahres" und "Wundertor" waren noch nüchterne Bezeichnungen, die sich am folgenden Tag in der Presse fanden. Wenige Wochen später legte Benzema nach. Mit der Hacke durch die Beine seines Gegenspielers legte er den Siegtreffer Casemiros gegen Espanyol Barcelona vor.

Es ist nicht zuletzt der Topform des Angreifers zu verdanken, dass sich Real auf dem besten Weg in Richtung der ersten Meisterschaft seit drei Jahren befindet. Trotzdem fliegt der 32-Jährige - wie so oft - unter dem Radar. Seine Performance wird als gegeben hingenommen. Dabei ist sie mehr als außergewöhnlich.

Kein Blickkontakt, kein Vertrag

Es ist fast auf den Tag genau elf Jahre her, dass die Madrilenen den damals 21-Jährigen Krim Benzema unter Vertrag nahmen. Vorausgegangen war eine erstaunliche Geschichte.

Denn schon ein Jahr zuvor hätte der Stürmer nach Spanien gehen können. Der FC Barcelona, mit seinem neuen Trainer Pep Guardiola, war hochinteressiert am französischen Sturm-Phänomen, das mit Toren am Fließband für Olympique Lyon auf sich aufmerksam machte. Benzema stand damals bei so ziemlich jedem Topklub ganz oben im Notizblock.

Also schickte Barca eine Delegation nach Frankreich, um mit Benzema in dessen Haus zu verhandeln. Nach dem Treffen mit dem Spieler aber entschieden sich die Katalanen um. Benzema würde nicht kommen.

Der kolportierte Grund: Der Stürmer hatte es einen ganzen Nachmittag lang vermieden, Sportdirektor Txiki Begisristain in die Augen zu schauen. Kein Augenkontakt, kein Vertrag. So geht die Legende.

Barcelona versuchte es danach weiter mit dem etablierten Angreifer Samuel Eto'o und holte später David Villa. Benzema ging ein Jahr schließlich nach Madrid. The rest is history!

Raus aus Ronaldos Schatten

243 Tore hat der Franzose seitdem für Real erzielt. Damit steht er in der klubinternen Bestenliste auf Rang fünf. Vier Champions-League-Siege, zwei Meisterschaften und vier Triumphe bei der Klub-WM stehen auf seiner Visitenkarte.

"Wir wissen, dass Karim ein beeindruckender Spieler ist, das beweist er in jedem Spiel seit elf Jahren. Wir genießen seine Qualität", schwärmt Trainer Zinedine Zidane regelrecht, wenn er über seine Nummer neun spricht. "Ich glaube, dass Spieler mit den Jahren immer besser werden. Und genau das passiert bei Karim."

Besonders seit dem Sommer 2018 hat der Coach die Rolle Benzemas im Sturmzentrum immer größer und wichtiger gestaltet. Natürlich auch gezwungenermaßen. Damals verließ Cristiano Ronaldo den Klub. In dessen Schatten hatte der Franzose neun Jahre lang mehr als solide abgeliefert.

Benzema füllt die Schuhe Ronaldos seitdem nach bestem Wissen und Gewissen aus. Die Torquote des fünffachen Weltfußballers erreicht er zwar nicht, doch die nahende Meisterschaft ist ein durchaus vorzeigbarer Erfolg.

Er geht nicht voran wie Ronaldo oder Raul, die hier verehrt werden.

Trotzdem wird der Franzose selbst in Spanien nicht komplett geschätzt.

"Benzema ist ein Top-Spieler. Aber er ist kalt, unnahbar", sagt Adrian Garcia. Der La-Liga-Experte von Eurosport Spanien bemängelt vor allen Dingen, dass der 32-Jährige kein Leader sei. "Er geht nicht voran wie Ronaldo oder Raul, die hier verehrt werden."

Um den Menschen Karim Benzema und sein Verhalten vollends zu beschreiben, darf man natürlich auch seine Eskapaden nicht außen vor lassen. Viel Kritik verlor er - vor allem in seinem Heimatland - durch den Sex-Tape-Skandal um seinen Mitspieler Mathieu im Jahr 2015.

Eine Episode, für die er sich noch heute vor Gericht verantworten muss und die seine Nationalmannschaftskarriere zu früh beendete. Seit Oktober 2015 hat Benzema kein Länderspiel mehr gemacht - Weltmeister wurden andere.

All das hat den 32-Jährigen geprägt. Es hat ihn noch verschlossener gemacht. Nicht jeder bekommt Augenkontakt. Den Fans missfällt das.

Benzema ist keine Real-Legende

"Die Real-Anhänger sind im Moment ganz zufrieden mit seiner Leistung", sagt Garcia. Er schränkt aber ein: "Sie können es aber kaum erwarten, bis endlich Kylian Mbappé verpflichtet wird."

Der Weltmeister steht bei den Königlichen ganz oben auf der Einkaufsliste. Er soll Benzema in naher Zukunft ersetzen. Dann würde eine äußerst erfolgreiche Zeit enden. Eine der erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte.

Trotzdem sagt Garcia: "Seine Zahlen sind herausragend. Aber sollte er den Verein einmal verlassen, wird er trotzdem nie als eine große königliche Legende wahrgenommen werden. Ich glaube sogar, dass er relativ schnell aus der kollektiven Erinnerung der Fans verschwindet."

Karim Benzema hätte durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient. Zumindest in diesem Sommer dürfte er sie bekommen. Immerhin schießt er Real grad zur Meisterschaft.

