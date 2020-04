In Serbien variiert das Strafmaß für ein solches Vergehen demnach von einer Geldstrafe in Höhe von 1275 Euro bis hin zu einer Haftstrafe von drei Jahren.

Real Madrid hatte seine komplette Fußballmannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen positiven Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins gegeben hatte. Auch Jovic sollte deswegen eigentlich in den eigenen vier Wänden bleiben, diese Auflagen der Königlichen ignorierte er aber.

Serbische Medien berichteten, dass er diese mehrmals gebrochen habe, um beispielsweise den Geburtstag seiner Freundin in Belgrad zu feiern. Diese Meldungen dementierte der serbische Nationalspieler sowie auch sein Vater.

Nach eigenen Aussagen sei Jovic nur für Besorgungen in der Apotheke auf der Straße gewesen, denn dem Real-Spieler sei nicht bewusst gewesen, dass er das Haus auch nicht für nötige Einkäufe verlassen durfte.

Jovic wehrt sich gegen Vorwürfe

Der 22-Jährige wehrte sich anschließend gegen die Vorwürfe auf "Instagram", entschuldigte sich und meinte, dass ihm die Anweisungen gefehlt haben, wie er sich zu verhalten haben: "Es tut mir auch leid, dass manche Leute ihre Arbeit nicht korrekt gemacht haben und mir nicht erklärt haben, wie ich mich in meiner Isolation zu verhalten habe. In Spanien ist es erlaubt, zum Supermarkt oder zur Apotheke zu gehen. Hier nicht."

Auch Real Madrid hatte den Stürmer daraufhin in Schutz genommen, so sei aus einer Maus ein Elefant gemacht worden, das teilte der Klub via der spanischen Zeitung "AS" mit.

Jovic ist nicht der erste serbische Spieler, der gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen hat. Sein Nationalmannschaftskollege Aleksandar Prijovic traf sich zuletzt mit Freunden. Dafür wurde er drei Monate unter Hausarrest gestellt.

