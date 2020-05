Real Madrid will mit Fans im Stadion feiern

Real Madrid arbeitet aktuell offenbar an Plänen, in wenigen Monaten wieder einen Teil der Zuschauer ins Stadion zu lassen. Nach Informationen der "Marca" wollen die Königlichen den Behörden vorschlagen, ab Oktober zunächst ein Drittel der sonst üblichen 81.000 Fans im Estadio Santiago Bernabéu zuzulassen. Nach den Plänen Reals sollen schon ab Januar wieder alle Stadionplätze besetzt werden.

Aktuell wird das Stadion der Königlichen für rund 600 Millionen Euro umgebaut. Die restlichen Ligaspiele der laufenden Spielzeit werden im Estadio Alfredo Di Stefano auf dem vereinseigenen Trainingsgelände ausgetragen.

Seit dem 10. März ruht auch in Spanien wegen der Corona-Krise der Ball. Am 11. Juni will La Liga die aktuelle Saison nun aber wiederaufnehmen. Den Anfang macht dabei das Derby zwischen dem FC Sevilla und Real Betis.

Bis zum 26. Juli sollen nach den Plänen des spanischen Verbandes alle noch ausstehenden elf Spieltage absolviert werden. Einen konkreten Spielplan gibt es allerdings noch nicht.

