Toni Kroos hat sich zu den Diskussionen um Gareth Bale bei Real Madrid geäußert. "Dass die Situation für alle unbefriedigend ist, da muss man nicht drumherum reden. Er ist mit Sicherheit nicht geholt worden, um so wenig zu spielen, wie er es aktuell tut", sagte der Weltmeister von 2014 im Podcast "Lauschangriff". Ein großes Thema sei dies in der Kabine der Königlichen aber nicht.

In den letzten Wochen war Bale immer wieder mit ungewöhnlichen Aktionen abseits des Spielfelds aufgefallen. Der Waliser wirkte dabei offensichtlich gelangweilt auf der Tribüne. Aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten soll das Verhältnis zwischen dem Offensivstar und Trainer Zinédine Zidane zerrüttet sein.

"Es ist alles nicht komplett nur hochgebauscht. Es ist ganz sicher nicht so extrem, wie es gemacht wird. In der Mannschaft ist alles okay. Ich kenne ihn ja auch sechs Jahre und wir haben auch ziemlich große Sachen zusammen gewonnen", meinte Kroos.

Der deutsche Mittefeldspieler analysierte die Entwicklung der Situation von Bale bei Real wie folgt. "Ich glaube, dass er letzten Sommer grundsätzlich weg wollte und dass von Vereinsseite auch erst ein Ja signalisiert wurde, dann wieder nicht. Ich weiß nicht, ob er da nach wie vor ein bisschen sauer ist. Es ist ein schwieriges Thema." Bale soll damals kurz vor einem Wechsel nach China gestanden zu haben.

Mittlerweile soll Bale aber trotz aller Umstände einen Verbleib in Madrid bevorzugen. "Gareth geht es gut. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Er lebt gern in Madrid und geht nirgendwo hin", sagte sein Berater Jonathan Barnett jüngst zu "BBC Sport": "Es gibt kaum einen Verein auf der Welt, der ihn sich leisten kann."

