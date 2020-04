Es sei möglich, "dass es nicht richtig übersetzt wurde oder dass einige es nicht verstehen wollen", schrieb der Mittelfeld-Star bei Twitter:

" Vom ersten Moment an kanntet ihr meine Meinung: Wenn wir Angestellten und bestimmten Bereichen im Klub helfen können, ist es nur logisch, auf einen Teil unseres Gehalts zu verzichten. Das wurde heute auch beschlossen. "

Am Mittwoch einigten sich die Real-Spieler mit dem Verein auf einen Gehaltsverzicht von vorerst zehn Prozent. Die eingesparte Summe soll sich angeblich auf knapp 50 Millionen Euro belaufen. Sollte die Saison komplett abgebrochen werden, würde die Kürzung auf 20 Prozent ansteigen, teilte der Verein mit.

Heftige Kritik an Kroos aus Spanien

Der 30-Jährige bezog sich in seinem Tweet auf einige Äußerungen im "SWR"-Podcast. Dort hatte Kroos erklärt:

" Was ich besser finde ist, schon das volle Gehalt zu bekommen, aber dann mit dem Gehalt vernünftige Sachen zu machen und links und rechts zu helfen. (...) Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist. "

Danach gab es vor allem in spanischen Medien heftige Kritik. "Er muss auf die Erde zurückkehren. Er hat eine Gefühllosigkeit gezeigt, die mir wehtut", sagte der "AS"-Journalist Tomás Roncero in einer TV-Talkrunde. Die Äußerungen von Kroos seien "wie eine Ohrfeige", meinte Ex-Atlético-Trainer Jorge D'Alessandro in derselben Sendung: "Dieser Mann lebt doch in einer Blase, in einer anderen Welt."

Auch die Fans waren wenig begeistert. In einem Leser-Kommentar in der "AS" beschwerte sich ein User: "Er sollte sich schämen, sich einer Gehaltskürzung zu widersetzen, wenn viele nichts zu essen haben." Ein anderer forderte von Kroos "ein bisschen Solidarität".

