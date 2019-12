Keine Tore fielen im Spitzenspiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Mittwochabend in La Liga. Real jedoch sieht sich klar als Sieger des Clásico - und gibt den Schiedsrichtern die Schuld am Unentschieden.

Auf ihrer Homepage veröffentlichten die "Königlichen" ein Statement. Der Ansicht Reals zufolge sei Raphaël Varane gleich an zwei strittigen Szenen beteiligt gewesen - und zwei Elfmeter seien dabei dem Team von Zinédine Zidane verwehrt geblieben.

Zwei Fouls an Varane - kein Strafstoß

Zunächst habe Barcelonas Verteidiger Clément Lenglet seinen Landsmann nach einer Ecke am Oberschenkel getroffen, zwei Minuten später habe Ivan Rakitic dann Varane am Trikot gezogen. Der Unparteiische Alejandro Jose Hernandez Hernandez pfiff keinen Strafstoß. Auch der Video-Assistent griff nicht ein.

"Raphaël Varane hätte in der ersten Halbzeit zwei Elfmeter bekommen können, aber Hernandez Hernandez gab keinen von beiden", heißt es auf der Real-Homepage.

Der FC Barcelona und Real Madrid haben nun jeweils 36 Punkte auf dem Konto.

"Wenn jemand verdient hat, den Clásico zu gewinnen und die Führung zu übernehmen, dann Real", schrieb der Klub abschließend.

