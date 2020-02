"Lasst' uns hoffen, dass wir ein Statement setzen können." Kapitän Sergio Ramos macht im Interview mit dem spanischen Liga-Verband klar, worum es für Real Madrid im ewigen Duell mit dem Erzrivalen aus Barcelona (Sonntag ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) geht. Ein Heimsieg muss her, koste es, was es wolle.

Die Unruhe ist groß in Madrid. Durch das 2:2 gegen Celta Vigo und die 0:1-Niederlage bei UD Levante sind die Königlichen in der Meisterschaft auf Rang zwei hinter den FC Barcelona zurückgefallen.

In der Champions League steht die Zidane-Auswahl nach dem 1:2 gegen Manchester City vor dem Achtelfinal-Aus, in der Copa del Rey ist man bereits im Viertelfinale gescheitert. Real drohen derzeit alle Felle davonzuschwimmen - da ist der Gewinn des spanischen Supercups im Januar nur ein kleiner Trost.

Verzicht auf Kroos löst Kritik aus

Die zuletzt dürftigen Vorstellungen werden vor allem Zidane angelastet, der viel rotiert - und dabei nicht immer ein glückliches Händchen bewies. "Er hat in den vergangenen Wochen viele Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese falsch waren", so Fußball-Experte Adrian García von Eurosport Spanien.

Vor allem mit seiner Entscheidung, gegen Manchester City komplett auf Kroos zu verzichten, eckte Zidane an. Der ehemalige Real-Profi Álvaro Benito etwa bemängelte, dass der Star-Coach den deutschen Spielmacher nicht einmal zum Warmlaufen geschickt habe. Gegenüber dem Radiosender "Cadena SER" erklärte der 43-Jährige im Hinblick auf Kroos' Nichtberücksichtigung:

" Dann fallen die zwei Tore für City und es wäre angebracht gewesen, weitere Offensivspieler zu bringen. Ich habe Zidanes Erklärung danach gesehen und das hat mir das Gefühl gegeben, dass irgendetwas nicht stimmt. Da ist was im Busch. "

Zidane hatte den Bankplatz für Kroos mit taktischen Gründen erklärt, er habe "nichts gegen ihn". Dennoch hat sich der Franzose mit seiner mutigen Entscheidung angreifbar gemacht.

Ramos stärkt Zidane den Rücken

Rückendeckung bekommt der Trainer vor dem wegweisenden Duell mit Barça von Ramos. Der 33-Jährige, der vor seinem 44. Clásico steht und damit Rekordspieler des Prestigeverleichs ist, sieht in Zidane den "perfekten Trainer für eine Mannschaft wie Real Madrid".

Nicht jeder Coach sei in der Lage, "eine Spielerkabine zu managen, zumindest nicht in einer derart natürlichen Art und Weise wie Zidane", betonte Ramos und präzisierte:

" Ob einer nun mehr oder weniger Einsatzzeit bekommt, er versteht es, bei allen Spielern die Motivation hochzuhalten. Das ist eine seiner größten Stärken. "

Bitter für das ganze Team ist indes der Ausfall von Eden Hazard. Der Belgier, der zu Saisonbeginn für 100 Millionen Euro von Chelsea nach Madrid kam, verletze sich gegen Levante und fällt mit einer Fissur des Wadenbeins auf unbestimmte Zeit aus.

Hazard-Aus schmerzt Real Madrid

Ein schwerer Schlag für Real, auch wenn der Superstar es bislang aufgrund von Verletzungen nur auf 15 Pflichtspiele bringt und den Nachweis seiner Extraklasse großenteils schuldig blieb.

Als Ausrede will Zidane das Hazard-Aus keinesfalls gelten lassen, zumal auch der FC Barcelona mit Luis Suárez oder Ousmane Dembélé prominente Ausfälle zu kompensieren hat. "Wir haben einen schlechten Lauf, aber wir ziehen uns selbst da raus", gab sich Zidane kämpferisch. "Am Sonntag haben wir die Chance dazu."

Die gilt es nun zu nutzen, denn bei einer Niederlage wäre Barça bereits auf fünf Punkte enteilt. Es steht allerdings mehr auf dem Spiel beim Clásico als "nur" drei Punkte. "Ein Sieg würde uns natürlich sehr freuen. Was aber noch hinzukommt: Er hat für gewöhnlich auch einen positiven Einfluss auf die Moral der ganzen Mannschaft."

Oder anders gesagt: Ein Erfolg im Clásico wäre ein echtes Statement...

