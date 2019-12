Buzz

Vor allem die spanischen Anhänger erkannten den Streich aber recht schnell und klärten zahlreiche verdutzte Twitter-User auf, die nicht mit dem am 28. Dezember gefeierten Scherzetag vertraut sind. Real Sociedad hatte mit dem Tweet auf die vereinseigene Homepage verlinkt und dort durchaus glaubhaft erklärt:

" Real Sociedad hat sich mit Manchester City über eine Leihe von Martin Ödegaard geeinigt. Der Spieler bleibt bis zum Saisonende bei Manchester City. Der Verein dankt Martin und zeigt Anerkennung für seine Leistung. Er hat gegenüber diesem Klub große Professionalität, Einsatz und Loyalität gezeigt und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. "

Dass eigentlich Real Madrid Transfer-Verhandlungen zu Ödegaard führen müsste, machte dann schon einige Fans stutzig. Denn der Norweger ist von den "Königlichen" nur an Real Sociedad ausgeliehen. Der letzte, für eine Transfermeldung eher ungewöhnliche Satz machte dann aber endgültig klar, dass der Transfer nicht ganz ernst gemeint war. Denn darin war eine gehörige Portion Sarkasmus.

Der baskische Verein schrieb: "Wir sind gezwungen, diese schwierige Entscheidung zu treffen, um in den nächsten sechs Monaten mögliche Kommentare in den Medien zu vermeiden. Was für eine Erleichterung!"

Ödegaard ist bis 2021 von Real an den Liga-Konkurrenten ausgeliehen. Nach den bisherigen Saisonleistungen des 21-Jährigen könnte die Leihe aber laut Medienberichten schon im Sommer abgebrochen werden. Zumindest bis dahin bleibt Ödegaard allerdings im Baskenland.

