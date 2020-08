Der niederländische Bondscoach Ronald Koeman (57) soll neuer Chefcoach des FC Barcelona werden. Das bestätigten die Katalanen am Dienstag. "Wenn nichts mehr schief geht, wird Koeman nächste Saison Barcas Cheftrainer. Wir kennen bereits seine Denke und seine Philosophie", wurde Klubchef Josep Maria Bartomeu am Abend im Twitter-Kanal der Katalanen zitiert.

Aus seiner Leidenschaft für den großen FC Barcelona hat Ronald Koeman nie ein Geheimnis gemacht. Bei den Katalanen erlebte der Niederländer zu Beginn der 1990er-Jahre schließlich die schönste und erfolgreichste Zeit als Fußballer, sein Finaltreffer ebnete 1992 den Weg zum ersten Titel in Europas Königsklasse. "Jeder weiß", sagte Koeman einmal, "dass ich davon träume, irgendwann diesen Klub auch zu trainieren".

Dieser Traum geht nun endlich in Erfüllung. "Wenn nichts mehr schief geht, wird Koeman nächste Saison Barças Cheftrainer. Wir kennen bereits seine Denke und seine Philosophie", wurde Klubchef Josep Maria Bartomeu am späten Dienstag im Twitter-Kanal der Katalanen zitiert. Koeman war erst wenige Stunden zuvor in Barcelona gelandet.

Das passt, denn momentan stimmen auch alle Umstände. Nach dem Rauswurf des erfolglosen Quique Setién am Montag ist der Platz auf der Trainerbank des 26-maligen spanischen Meisters frei. Und Koeman dürfte seinen Job als Nationaltrainer der Niederlande trotz eines gültigen Vertrags bis 2022 auch vorzeitig aufgeben.

Barcelona trennt sich von Sportdirektor Abidal

Dabei ist der 57-Jährige freilich niemand, der mit aller Macht eine Vertragsauflösung erzwingen würde. "Ich stehe zu meinem Wort", hatte er mit Blick auf seinen Kontrakt beim Königlich-Niederländischen Bund KNVB gesagt, als er vor einigen Monaten das erste Mal gehandelt worden war. Damals war aber noch die EM geplant, und die Klausel in Koemans Vertrag sieht einen Wechsel eigentlich erst nach der Endrunde vor. Corona hat die Situation nun aber grundlegend geändert.

Spanische und niederländische Medien berichteten deshalb schon am Morgen übereinstimmend, dass der Vollzug schneller als erwartet vermeldet wird. Nichts mehr mit der Personalie zu tun haben wird Éric Abidal. Am Dienstag einigte sich der Klub mit dem Sportdirektor auf eine Vertragsauflösung.

Abidal, mit Frankreich 2006 Vizeweltmeister, hatte den Posten vor zwei Jahren übernommen. Für Barça spielte der 40-Jährige von 2007 bis 2013 als Verteidiger und wurde in dieser Zeit viermal Meister sowie zweimal Champions-League-Sieger.

Koeman spielte unter Barça-Legende Cruyff

Koeman soll als Assistent den ehemaligen Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder mit nach Barcelona bringen, die Aufmerksamkeit wird aber natürlich ausschließlich dem Europameister von 1988 gehören. Und es wird interessant zu sehen sein, wie sich Koeman schlägt und was er wie schnell verändern kann.

Das 2:8-Debakel der Katalanen im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München zeigte, wie sehr das Team um Superstar Lionel Messi eine Frischzellenkur benötigt. Personell, aber auch bezogen auf die Spielidee, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist.

Es könnte deshalb ein Vorteil sein, dass Koeman zum einen viele Jahre unter Vordenker und Barça-Ikone Johan Cruyff spielte und zum anderen auch schon einige Mannschaften trainiert hat. "Um ein Team von Barcelona zu betreuen", sagte er. "ist jede Menge Erfahrung nötig". Aber auch die Unterstützung von Fans und Region.

Ronald Koeman spielte bei Barcelona unter Johan Cruyff Fotocredit: Getty Images

Koeman darf seinen Traum bei Barcelona leben

Dieser darf sich Koeman sicher sein, neben dem Erfolg im Europapokal der Landesmeister hat er mit dem Klub auch vier Meisterschaften und einen Pokalsieg errungen. Er ist beliebt. Auch wegen der Sympathie steht er, anders als etwa der in den Medien ebenfalls erwähnte Mauricio Pochettino, bei den Fans ganz hoch im Kurs.

Koeman, das sollte aber auch klar sein, wird früher oder später seinen Platz wieder räumen müssen - womöglich für einen noch weitaus beliebteren Ex-Spieler. Denn eines Tages, dies gilt als sicher, wird Vereins-Ikone Xavi den Posten übernehmen.

Nun darf aber erst einmal Koeman seinen Traum leben.

