"Ich mache mir keine Sorgen. Am Ende wollen die Leute ein gutes Fußballspiel sehen, nichts weiter", sagte Real Madrids Trainer Zinedine Zidane zwar und versuchte die Aufregung etwas einzudämmen. Doch vor dem Duell am Mittwoch (ab 20 Uhr im Eurosport-Liveticker), das eigentlich am 26. Oktober hätte stattfinden sollen, herrscht alles andere als business as usual.

25.000 Demonstranten und 3.000 Polizisten

Die Unabhängigkeitsplattform Tsunami Democratic kündigte an, ihren Forderungen nach der Aushandlung eines Unabhängigkeitsreferendums für Katalonien Ausdruck zu verleihen:

" In einer Ausnahmesituation müssen wir außergewöhnlich handeln. "

Schon im Oktober hatte der anhaltende Konflikt letztlich zur Absage geführt. Auch der FC Barcelona setzte sich damals öffentlich für die Freilassung von neun inhaftierten Separatistenführern ein.

Am Mittwoch wollen sich mehr als 25.000 Anhänger der Bewegung Stunden vor dem Anpfiff nahe des Stadions versammeln. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv erhöht, rund 3000 Polizisten und private Sicherheitskräfte werden für das Spiel zusätzlich abgestellt, teilten die Behörden mit. Für die Teams ändert sich der Ablauf vor dem Anpfiff.

FC Barcelona und Real Madrid wohnen im selben Hotel

Der Tabellenführer Barça mit Torhüter Marc-Andre ter Stegen checkt im selben Hotel ein wie der punktgleiche Verfolger Real Madrid um Taktgeber Toni Kroos. Ein Doppelzimmer beim Mittagsschlaf werden sich die deutschen Nationalspieler dann aber doch nicht teilen. Beide Mannschaften bewohnen unterschiedliche Trakte im "Princesa Sofia", werden dann zeitgleich mit getarnten Bussen die Fahrt zum Camp Nou antreten.

Die Protagonisten des Showdowns in der fast 100.000 Zuschauer fassenden Arena bemühen sich, siehe Zidane, den Fokus auf den Fußball zu richten. Ter Stegen, der beide Klubs noch nicht vollständig im Groove sieht, sagte:

" Das sind Duelle, die die Leute mitreißen und begeistern. "

Wie Barca habe auch Real "gegen viele Gegner kleinere Probleme", sagte er "DAZN": "Die Liga ist physisch stärker geworden, es gibt keine einfachen Spiele mehr."

Spannung im Titelkampf

Dennoch haben sich der 26-malige Meister aus Katalonien und der 33-malige Champion aus der Hauptstadt nach anfänglichem Schlingerkurs wieder an die Spitze der Primera Division gekämpft, das Titelrennen verspricht erneut Spannung.

In der Vorsaison hatte in den vier Clásicos in Liga und Pokal klar Barça mit drei Siegen und einem Unentschieden die Nase vorn. Doch das heißt nichts für das nächste Kräftemessen, es werde wieder "kompliziert", sagte Lionel Messi, der Held der Barça-Fans.

Seine Aussage gilt wohl auch für die Begleitumstände der nicht-alltäglichen Partie.

