Es ist ja nicht so, als hätte es Lionel Messi nicht geahnt. "Es ist verrückt, was sie mit Luis Suárez gemacht haben", sagte der argentinische Superstar des FC Barcelona im Dezember über den Transfer seines Freundes zu Atlético Madrid: "Sie haben ihn ablösefrei an ein Team abgegeben, das mit uns um den Titel kämpft."