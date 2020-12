Ein Saisonstart als Kampfansage.

Zwölf Punkte vor dem FC Barcelona, sechs Punkte vor Real - bei einem Spiel weniger. Acht Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Verkehrte Welt in Madrid? Während Real schwach in die Saison gestartet ist und auch in der Champions League Probleme gehabt hat, steht Atlético in der Liga auf dem ersten Platz.

Nach einem zweiten und einem dritten Platz in den vergangenen zwei Spielzeiten wirkt Atlético in dieser Saison bereit für den ganz großen Wurf.

Dafür spricht nicht nur die Tatsache, dass sowohl Real als auch Barça große Schwierigkeiten im taktischen und personellen Bereich haben. Diego Simeone hat es geschafft, den bekannten Atlético-Stil zu modernisieren.

Das wird am Samstag im Stadtderby auch Real Madrid (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) zu spüren bekommen.

4-4-2 in der Defensive als Basis

Immer öfter kommt es vor, dass verschiedene Medien zwei unterschiedliche Formationen bei Atlético gesehen haben - neben dem gewohnten 4-4-2 liest man immer wieder auch 3-4-3/3-4-2-1. Wer liegt da nun daneben? Keiner! Atlético spielt ein sehr flexibles System, das sowohl als 4-4-2 als auch als 3-4-3 gesehen werden kann.

Gegen den Ball verteidigt man weiterhin im 4-4-2. Die beiden Viererketten verteidigen im Raum, lassen sich also nicht von Laufwegen gegnerischer Offensivspieler auseinanderziehen. Dabei agiert Atlético sowohl in der Vertikalen als auch in der Horizontalen sehr kompakt.

Pässe in diesen Block hinein sind technisch anspruchsvoll, da die Schnittstellen so eng sind, dass das Passfenster extrem klein ist und eine hohe Passschärfe nötig ist. Wer so einen Pass innerhalb des engen Blocks dann verarbeiten und das Spiel offensiv fortsetzen kann, gehört zu den besten Spielern der Welt.

Dementsprechend selten gelingt es Atléticos Gegnern, sich durchs Zentrum in gefährliche Räume zu kombinieren. Die meisten Mannschaften probieren es über die Flügel - mit mäßigem Erfolg. Im Strafraum suchen die Innenverteidiger sofort Kontakt zu den Stürmern und verteidigen mit dem Maximum an erlaubtem Körpereinsatz. Die Außenverteidiger rücken ein, die Sechser sichern den Rückraum und sammeln zweite Bälle auf. Lediglich zwei Gegentore kassierte der aktuelle Spitzenreiter in zehn Spielen.

Neue Wege im Offensivspiel

Dass Atlético auf Weltklasseniveau verteidigen kann, dürfte niemanden mehr überraschen. Doch in der Offensive hat sich so einiges getan: 21 geschossene Tore werden in der Liga nur vom Zweiten Real Sociedad (22) getoppt – die Überraschungsmannschaft hat jedoch schon zwei Spiele mehr absolviert.

Noch beeindruckender als die Anzahl der Atlético-Treffer ist deren Entstehung. In der Vergangenheit hat sich das Team von Simeone neben der stabilen Defensive vor allem durch ein schnelles Konterspiel sowie brandgefährliche Standardsituationen ausgezeichnet. In der aktuellen Saison hat jedoch kein anderes Team mehr Tore aus dem geordneten Ballbesitz erzielt als Atlético. Starke 19 von 21 Toren sind herausgespielt, hinzu kommt eine Standardsituation sowie ein Elfmeter.

Aus 4-4-2 mach 3-4-2-1

Die Entstehung der Tore ist ein Resultat der neuen Herangehensweise bei eigenem Ballbesitz. Statt schnellem Umschaltspiel oder geradlinigem Flügelspiel steht bei Atlético nun ein geordneter, geduldiger Aufbau im Vordergrund. Ein sehr wichtiges Puzzleteil im Spielaufbau ist Mario Hermoso.

Wenn der Gegner den Ball hat, ist er Linksverteidiger, bei Atléticos Ballbesitz wird er zum dritten Innenverteidiger. Damit wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die die Struktur verändert: Rechtsverteidiger Kieran Trippier schiebt auf seiner Seite weit nach vorne, während der rechte Mittelfeldspieler (Llorente, Lemar oder Correia) weiter nach innen geht und aus dem Halbraum hinter der Spitze Luis Suárez agiert.

Der linke Mittelfeldspieler (Vitolo, Niguez oder auch Lodi) bleibt hingegen breit stehen, während João Félix sich aus dem Sturmzentrum in den linken Halbraum zurückzieht. So wird aus dem 4-4-2 ein 3-4-2-1.

In der Mitte wartet Suárez

Atlético gewinnt damit im Aufbauspiel an Sicherheit, weil die drei Innenverteidiger breit aufgefächert stehen können. Die Wege für die gegnerischen Stürmer werden weiter, die äußeren Innenverteidiger haben dementsprechend mehr Zeit und Raum für Vorstöße oder saubere Pässe ins Mittelfeld. Weil Trippier und sein gegenüber auf der linken Seite die ganze Breite abdecken und die gegnerischen Außenverteidiger beschäftigen, können Atléticos kreativste Spieler in den gefährlichen Bereich kommen.

Sowohl João Félix als auch Marco Llorente fühlen sich in den Halbräumen um einen Stoßstürmer herum deutlich wohler als an der Linie. Hier können sie mit ihrer Beweglichkeit und Ballsicherheit auf engem Raum immer wieder für überraschende Momente sorgen und auf die geradlinigen Spieler auf den Außenbahnen durchstecken – in der Mitte wartet mit Suárez dann ein abgezockter Abnehmer.

Nach Ballverlust lässt sich die gewohnte 4-4-2-Ordnung schnell wieder herstellen, da Trippier mit seiner Athletik sehr schnell wieder in seiner Position ist - alternativ lässt sich einer der Sechser kurzzeitig zurückfallen und gibt dem Engländer die nötige Zeit zum Zurücklaufen.

Eurosport-Check: Simeone hat Atlético weiterentwickelt. Noch immer sind die Colchoneros einer der unangenehmsten Gegner, den man sich vorstellen kann. Kaum eine Mannschaft verteidigt mit so kühlem Kopf, so heißem Herzen und so eiserner Disziplin. Dass Atlético nun bei Ballbesitz flexibler ist und neben den gewohnten Konterangriffen und Standards auch aus dem ruhigen Aufbau gefährlich werden kann, dürfte ein wesentlicher Faktor im Titelrennen werden. Anders als in den Vorjahren kann man Spiele nun dominieren – was gerade bei den "Hausaufgaben" gegen schwächere Teams unabdingbar ist. Gegen Real muss Atlético das Spiel nicht dominieren. Dass sie es aber können, unterstreicht die Weiterentwicklung des Teams – und dessen berechtigte Hoffnung auf eine sehr erfolgreiche Saison.

