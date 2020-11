Es kommt nicht oft vor, dass die spanische Liga einem anderen Verein außer Real Madrid und dem FC Barcelona die Chance bietet, den Wettbewerb zu gewinnen. In den vergangenen 20 Jahren hieß der spanische Meister nur drei Mal nicht FC Barcelona (zehn Titel in diesem Zeitraum) oder Real Madrid (sieben Titel). Der FC Valencia kürte sich Anfang des Jahrtausends zwei Mal zum Meister (2001/02, 2003/04), Atlético Madrid schaffte es vor sieben Jahren (2013/14).

In der aktuellen Spielzeit scheint es nun wieder möglich zu sein, die beiden großen Klubs hinter sich zu lassen, und einen Überraschungscoup zu landen. Die besten Chancen dazu hat Atlético, das sich über die vergangenen zehn Jahre klar als dritte Kraft in Spanien etabliert hat.

Während sowohl Real (fünf Siege, ein Remis, zwei Niederlagen) als auch Barca (drei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) schon zwei Niederlagen in der frühen Saisonphase hinnehmen mussten, sind die Rojiblancos (fünf Siege, zwei Remis) das einzige noch ungeschlagene Team der Liga.

In der Tabelle macht das trotz zweier Spiele weniger als Tabellenführer Real Sociedad San Sebastian (20 Punkte) und Verfolger FC Villarreal (18 Punkte) Platz drei mit 17 Zählern. Im Bestfall steht das Team von Trainer Diego Simeone also nach neun Spieltagen mit 23 Punkten ganz oben - vier Punkte (ebenfalls im Bestfall) vor Real Madrid, das maximal auf 19 Punkte kommen kann, und sechs Zähler vor Vizemeister Barcelona (17 Punkte).

Vor allem die Katalanen sehen einer schwierigen Saison mit jeder Menge unterschiedlicher Probleme entgegen. Ronald Koeman, der im Sommer von Quique Setién übernahm, muss seine Philosophie erst einmal gewinnbringend implementieren. Die Nebenkriegsschauplätze wie die immer wiederkehrenden Abwanderungsgerüchte um Superstar Lionel Messi und die angespannte (um es positiv auszudrücken) finanzielle Situation sorgen immer wieder für Unruhe.

Barcelona ist ein Pulverfass, das jederzeit explodieren könnte. Eine komplizierte Situation für alle Beteiligten - besonders für Koeman, der trotz aller Widrigkeiten am Ende am sportlichen Erfolg gemessen wird.

Konstanz auf der Trainerposition

Atlético scheint, zumindest was den Trainer angeht, das komplette Gegenteil des FC Barcelona zu sein. Seit nunmehr achteinhalb Jahren ist Diego Simeone verantwortlich für das Abschneiden der Rojiblancos. In 489 Partien als Atlético-Trainer holte er 2,03 Punkte im Schnitt. Neben der Meisterschaft 2013/14 fallen auch der Gewinn des spanischen Pokals (2012/13), zwei Titel in der Europa League (2011/12/ 2017/18) und das Erreichen zweier Champions-League-Finals (2013/14, 2015/16) in die Regentschaft des 50-Jährigen.

Eine beachtliche Sammlung an Titeln und anderen Erfolgen wenn man bedenkt, dass man sich im Wettbewerb mit den zwei wohl strahlendsten Fußballvereinen weltweit befindet. Damit es für Atlético am Saisonende für etwas Zählbares reicht, braucht es mehr als nur konstant starke eigene Leistungen. Es gilt vor allem Schwächephasen der Konkurrenz auszunutzen.

Diego Simeone, der Atlético seit Januar 2012 trainiert, ist bekannt für sein emotionales Coaching Fotocredit: Getty Images

So eine Phase sehen wir aktuell. Barcelona befindet sich inmitten eines Umbruchs - sowohl in der Mannschaft als auch strukturell im Verein. Real Madrid wird sich nach der laufenden Saison ebenfalls neu ausrichten müssen, denn die beste Zeit hat der aktuelle Kader mit jeder Menge Ü-30-Leistungsträger sicherlich hinter sich. Fermin Delacalle, La-Liga-Experte von Eurosport in Madrid, sieht deswegen Chancen für Atlético, dass sich anders als die Konkurrenz in der Wachstumsphase befindet.

Neues Traumduo: Félix und Suárez

Im vergangenen Sommer ersetzte der Hauptstadtklub seinen zum FC Barcelona gewechselten langjährigen Leistungsträger Antoine Griezmann mit Supertalent Joao Félix. Nach einer ersten sehr durchwachsenen Spielzeit für den jungen Portugiesen (36 Spiele, 9 Tore, 3 Assists) startet der 21-Jährige nun so richtig durch.

Félix ist der neue leuchtende Stern am Atlético-Himmel. Fünf Treffer und drei Vorlagen in sieben Ligaspielen, zwei Treffer in drei Champions-League-Partien - Félix ist angekommen. Angekommen ist auch Luis Suárez - und zwar ablösefrei vom FC Barcelona.

João Félix und Luis Suárez bilden das neue offensive Traum-Duo bei Atlético Fotocredit: Getty Images

Über die Fähigkeiten des Uruguayers muss man nicht viel sagen. In seinem 20-minütigem Liga-Debüt für Atlético, beim 6:1-Kantersieg gegen den FC Granada, traf er doppelt und legte einen weiteren Treffer auf. Auch er steht bereits bei fünf Toren in La Liga.

Doch vielleicht noch ein Stück wichtiger als seine Torquote, ist die Mentalität, die Suárez den Rojiblancos einimpft. Der 33-Jährige spielte die vergangenen sechs Jahre für Barça - ein Klub, der immer höchsten Ansprüchen genügen muss. Die Selbstverständlichkeit Spiele zu gewinnen, hofft man nun bei Atlético ein Stück weit implementieren zu können.

In Kombination mit zwei schwächelnden Riesen aus Barcelona und Madrid, könnte es etwas werden mit dem nächsten Titel für Atlético.

