Marcos Llorente (24.) traf für die Gäste, die nach bis dahin souveräner Vorstellung in der Schlussphase nachlässig wurden und um den Sieg zittern mussten. Nach einem dummen Handspiel Llorentes im Strafraum drohte schließlich ein ganz bitterer Rückschlag.

Real empfängt am Samstagabend CA Osasuna. Barca, das am Donnerstag im Nachholspiel gegen den FC Granada mit 1:2 gepatzt hatte, muss am Sonntagabend beim FC Valencia (jeweils 21:00 Uhr) antreten.

Am kommenden Samstag (16:15 Uhr) stehen sich Barcelona und Atletico in einem wegweisenden Duell im Camp Nou gegenüber.

(SID)

