Die erste gute Chance im Spiel gehörte dem FC Barcelona, doch Geburtstagskind Ansu Fati scheiterte an seinen Nerven und verzog freistehend relativ deutlich (13.).

Die Katalanen machten aber speziell in der ersten Hälfte einen relativ uninspirierten Eindruck, wie schon zuletzt in La Liga. Nachdem Alavés auch seine erste Chance vergab, bei der Neto erst mit Mühe im Nachfassen retten konnte (17.), zappelte der Ball bei der zweiten Gelegenheit dann im Netz.

Neto konnte einen Rückpass von Gerard Piqué nicht kontrollieren und ließ sich von Luis Rioja den Ball stibitzen, der hatte letztendlich leichtes Spiel (31.). Acht Minuten vorher hätte Barcelona in Führung gehen können, doch Florian Lejeune klärte einen Messi-Freistoß auf der Linie.

In der zweiten Hälfte erhöhte Barça von Beginn an zunehmend den Druck, fand aber nur selten Lücken gegen ein leidenschaftlich kämpfendes Alavés. Nach einer guten Stunde sah dann Jota zurecht Gelb-Rot und keine Minute später kam Barça verdient nach einem schönen Griezmann-Lupfer zum 1:1-Ausgleich.

In der Folge scheiterte Barcelona immer wieder am überragenden Fernando Pacheco im Tor der Basken. Nur zwei Minuten nach der Führung parierte er stark gegen Messi (65.).

Vor allem in der Schlussphase bewies sich der Kapitän als echter Rückhalt: Erst gegen Ansu Fati (77.), zehn Minuten später gegen den eingewechselten Sergino Dest, der nach einem schönen Zuspiel von Lionel Messi komplett von der Alavés-Hintermannschaft vergessen wurde, und kurz darauf gegen einen Flatterball von Miralem Pjanic (88.).

Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit gelang Barça nicht der Führungstreffer. Alavés kämpfte sich in Unterzahl zum nicht unverdienten Punktgewinn und verschärft somit die Krise der Katalanen, die im vierten Ligaspiel in Serie keinen Dreier einfahren.