"Nach einem Monat des absoluten Schweigens der Verantwortlichen des FC Barcelona und zahlreichen Anfragen von uns bekamen wir erst am gestrigen Tag die erste offizielle Stellungnahme. Diese Ankündigung macht klar, dass die Verantwortlichen sich nicht an die Vertragsbedingungen vom 14.01.2020 halten wollen", heißt es von Setién.

Auch die schriftliche Kündigung habe er erst am 16. September erhalten, also einen Monat nach der Freistellung durch den FC Barcelona, erklärte der 61-Jährige. Es sei aber "öffentlich bekannt, dass am 17. August sowohl der Klub als auch der Präsident (Josep Bartomeu, Anm. d. Red.) meine Entlassung mit sofortigem Effekt verkündet haben", schrieb Setién.