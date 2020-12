Nach Ballverlusten offenbarte Barcelona wie so häufig in dieser Saison erhebliche Schwächen im Rückzugsverhalten. Messi und Griezmann beteiligten sich nur selten an defensiven Aufgaben und selbst Mittelfeldspieler Frenkie De Jong vernachlässigte die Arbeit nach hinten immer wieder. So ergaben sich für die Gäste vor allem im ersten Durchgang zahlreiche Konterchancen, die von Levante aber zu leichtfertig vergeben wurden.