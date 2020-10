Am 7. Spieltag der Primera Division findet das Match zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid statt. Anstoß ist am Samstag, 24. Oktober, um 16:00 Uhr .

Real blickt gemessen an den Ansprüchen des Vereins auf einen durchwachsenen Saisonauftakt zurück. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen liegen die Königlichen in der Tabelle auf Rang drei. Noch ärgerlicher ist aber die Pleite in der Champions League gegen Schachtjor Donezk.