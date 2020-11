Allerdings schränkt Víctor Font direkt im Nachsatz ein: "Aber ich halte es für ratsam, die Erwartungen der Vereinsmitglieder sehr realistisch zu halten. Die Pandemie hat uns in eine kritische Situation gebracht, wir werden nicht in der Lage sein, all die großen Neuverpflichtungen zu tätigen, die wir gerne tätigen würden, erst recht nicht auf kurze Sicht."

Font gab angesprochen auf die finanzielle Situation des fünffachen Champions-League-Siegers in der Fragerunde offen zu: "Die Lage ist kritisch. Wir stehen kurz vor dem Bankrott. Auf der anderen Seite kann diese Situation jedoch noch umgekehrt werden. Wir haben auf kurze Sicht ein sehr ernstes Problem. Was wir jetzt tun müssen, ist, in den Verein einzutreten, eine umfassende Umstrukturierung durchzuführen und so schnell wie möglich aus dieser Situation herauszukommen."