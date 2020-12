Mit der Wahl eines neuen Präsidenten im kommenden Jahr könnte etwas Ruhe einkehren. Allerdings scheint auch in diesem Fall noch keine Einigkeit zu bestehen. Emili Rousaud gilt als einer der Favoriten auf den Posten. Er war Vize-Präsident unter Bartomeu, trat aber wegen Unstimmigkeiten mit diesem zurück und möchte nun den stolzen Klub neu aufbauen.

Seine Ziele sind dabei sofort hoch gegriffen, wie er im Interview mit der "Marca" berichtet. Zwei Mega-Stars sollen nach der Vorstellung des 54-Jährigen kommen, einer davon soll Neymar sein. "Wir haben mit dem Umfeld von Neymar gesprochen. Neymar will nach Barcelona zurückkehren wie schon im Sommer 2019", erklärte Rousaud der "Marca". Den Namen des zweiten Spielers wolle er noch nicht verraten.

Allerdings hat Barça in der aktuellen Zeit kein Geld, um große Deals zu stemmen, weshalb die Stars ablösefrei oder zu niedrigen Bezügen kommen sollen. Die Strahlkraft des Klubs soll die nötige Überzeugungsarbeit leisten.

Das gilt auch für die weitere große Personalie in Katalonien. Vereinslegende Messi hat einen im Sommer auslaufenden Vertrag, den Rousaud gerne verlängern würde. Doch das würde nur mit Abstrichen funktionieren. "Es ist klar, dass das Gehalt von Messi im aktuellen Umfeld nicht tragbar ist. Es ist nicht nachhaltig", sagte Rousaud und ergänzte: "Es muss eine Vereinbarung getroffen werden. Das Projekt, das wir Ihnen vorstellen werden, ist attraktiv."

Allerdings glaubte der Präsidentschaftskandidat auch, dass Messi die Entscheidung nicht wegen des Gehalts treffen werde, da er schon über Jahre der bestbezahlte Fußballer der Welt war. Was zusätzliche Überzeugungsarbeit leisten könnte, ist ein weiterer Plan Rousauds: Er will das Stadion in "Camp Nou Leo Messi" umbenennen.