Am 28. Oktober steht das Champions-League-Duell bei Juventus Turin auf dem Programm. Barcelona-Coach Ronald Koeman braucht in diesen beiden wichtigen Spielen unbedingt den Marc-André ter Stegen.

Der Ex-Gladbacher hatte sich am 18. August, vier Tage nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen Bayern München bei der Finalrunde in Lissabon, einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterziehen müssen. Ter Stegen bestritt in der vergangenen Saison 46 Pflichtspiele für Barcelona und wies dabei 15 Partien ohne Gegentor auf.