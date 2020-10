Nach Eingriff des VAR und der Ansicht der Videobilder entschied Referee Juan Martínez Munuera schließlich auf Foulelfmeter für Real. Ramos selbst nahm sich der Sache an und verwandelte zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Gäste (63.).

Schiedsrichter Juan Martínez Munuera (2.v.r.) schaute sich die Szene am Videomonitor an

Nach Veröffentlichung der Gesprächsschnipsel fordert Barça nun die vollständige Aufzeichnung vom Gespräch zwischen Schiedsrichter und Assistenten an. Die Katalanen begründen die Aufforderung, dass aus ihrer Sicht "nicht die wesentlichen Kriterien der Ethik und Fairness angewandt wurden".

Barcelona betonte abschließend durch Vereinssprecher Josep Vives: "Angesichts der Ereignisse, die sich aus der Anwendung des VAR im Laufe des Spiels vom vergangenen Samstag gegen Real Madrid ergeben haben, möchte der Verwaltungsrat erneut sein Vertrauen in das VAR als technologisches Instrument zur Unterstützung der Schiedsrichteraufgabe bekräftigen, gleichzeitig aber auch seine absolute Uneinigkeit in Bezug auf die Anwendungs- und Auslegungskriterien, die in den letzten Monaten angewandt wurden."