Das Estadio Camp Nou in Barcelona verfügt über ein Fassungsvermögen von knapp 100.000 Zuschauern. Der Klub von Superstar Lionel Messi wollte die Behörde für das 180. Liga-Duell mit Real mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept überzeugen. Vergeblich. Barcelona wird zudem auch sein Match in der Champions League am 20. Oktober gegen Ferencvaros Budapest vor leeren Rängen austragen müssen.