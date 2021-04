Publiziert 04/04/2021 Am 19:08 GMT

Die Partie wurde für knapp 25 Minuten unterbrochen. Nach einem Gerangel und anschließendem Wortgefecht zwischen Cádiz' Juan Cala und Valencias Mouctar Diakhaby gingen die Gäste um Diakhaby nach rund einer halben Stunde Spielzeit geschlossen von Platz.

Vorausgegangen waren minutenlange Diskussionen zwischen Diakhaby und Schiedsrichter David Medié Jiménez, der den 24-jährigen Franzosen verwarnt hatte. Der Innenverteidiger fühlte sich offensichtlich ungerecht behandelt und machte dies auch wild gestikulierend deutlich.

Diakhaby hatte sich zuvor wütend in Richtung Cala aufgemacht und musste von Spielern beider Mannschaften zurückgehalten werden.

Laut "Cadena COPE" soll es zuvor einen rassistischen Angriff von Cala Richtung Diakhaby gegeben haben. Demnach habe Diakhaby behauptet, dass Cala ihn als "schwarze Scheiße" beleidigt habe. Der Spanier soll dies bestreiten.

Diakhaby spricht sich für Fortsetzung der Partie aus

Valencias Gabriel Paulista ordnete sein Team an, geschlossen das Spielfeld zu verlassen. Auch die Cádiz-Spieler verließen kurz darauf den Platz.

Wie "Cadena COPE" berichtet, wurde die Partie auf Wunsch von Diakhaby nach einer 25-minütigen Unterbrechung beim Spielstand von 1:1 fortgesetzt. Während Diakhaby allerdings nicht mehr weitermachte und durch Hugo Guillamón ersetzt wurde, wurde Cala zur Halbzeit ausgewechselt.

"Das Team hat sich besprochen und entschieden weiterzuspielen, um für die Ehre des Klubs zu kämpfen, aber Rassismus in jeglicher Form zu verurteilen", hieß es in einer Mitteilung der Fledermäuse in den Sozialen Netzwerken.

Am Ende gewann Cádiz die Partie durch ein spätes Tor in der 88. Minute von Marcos Mauro mit 2:1.

