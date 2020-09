In den vergangenen Monaten hatte der Franzose auf eine Aufstellung des Stürmers im Kader der Königlichen weitestgehend verzichtet. Bale saß daraufhin meistens auf der Bank und zeigte mit verschiedensten Provokationen, was er von seiner Rolle in Madrid hält.

Im Interview mit "Sky Sports" erklärte er wenig später, dass es schwierig sei den Verein zu verlassen, es jedoch sein großer Wunsch sei. "Ich bin erst 31 Jahre alt und ich habe das Gefühl, dass ich in herausragender Form bin und noch viel geben kann", sagte der Waliser.

Premier League Nach Thiago-Coup: Liverpool mit nächstem Mega-Transfer VOR 2 STUNDEN

Auch Zidane schlug nun versöhnlichere Töne an. Niemand könne Bale "wegnehmen, was er in diesem Klub erreicht hat", erklärte der Real-Coach. Mit dem Stürmer selbst habe er vor dem bevorstehenden Wechsel jedoch nicht gesprochen. "Ich glaube, er hat die Sache richtig gehandhabt und hat eine Menge Titel mit Madrid gewonnen. Lasst uns abwarten, was genau passiert", meinte Zidane.

Sollte es zu einer Vertragsunterschrift kommen, "dann kann ich ihm nur alles Gute wünschen", so der Meistertrainer. Bale soll bereits am Freitag nach London gereist sein, um seinen Leihvertrag bei den Spurs zu unterschreiben. Der Medizincheck habe zuvor schon in Madrid stattgefunden, berichtete der üblicherweise gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano.

Das könnte Dich auch interessieren: 3 Dinge, die auffielen: Kimmich glänzt mit Thiago-Pässen

#SotipptderBoss: Es geht wieder los! Bundesliga-Tipps zum 1. Spieltag

Bundesliga Kahn verteidigt "Rudelbildung" bei Eröffnungsspiel VOR 5 STUNDEN