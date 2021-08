Für einen Startelfeinsatz kommt Hummels aber noch nicht infrage. Daher wird wie beim Ligastart gegen Eintracht Frankfurt (5:2) und im Supercup gegen Bayern München (1:3) der gelernte Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Innenverteidigung aushelfen.

Vor Freiburg mit Trainer Christian Streich hat Rose den "größten Respekt". Im Breisgau sei es "immer schwierig, der SC ist ein Gegner, der immer an sich glaubt", so Rose, der im Oktober 2004 in Freiburg seinen ersten Bundesligatreffer zum 2:1-Erfolg des FSV Mainz 05 in der Nachspielzeit erzielte. "Auf der Rückfahrt gab es dann einige Kaltgetränke", erinnerte sich Rose.

