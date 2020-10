Gegen den in dieser jungen Saison noch ungeschlagenen RC Celta visierten Ronald Koeman und der FC Barcelona den zweiten Saisonsieg in La Liga an. Koeman setzte dabei wie zuletzt beim 4:0-Sieg gegen Villarreal auf Youngster Ansu Fati in der Offensive, auch der Ex-Münchner Philippe Coutinho startete erneut.

Zunächst bekam Celta die Katalanen allerdings nicht zu fassen, bereits in der 11. Minute ging Barça in Führung. Jeison Murillo klärte einen Ball im Strafraum nur unzureichend – genau in die Füße von Coutinho. Der Brasilianer spielte anschließend den Pass auf Fati, der mit seinem ersten Kontakt in den Strafraum einzog und mit dem zweiten Kontakt aus zwölf Metern per Außenrist flach ins linke Eck traf.