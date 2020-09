Die schmutzige Auseinandersetzung zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona geht weiter, die Fronten bleiben verhärtet: Am späten Mittwochabend endete das erste Gipfeltreffen zwischen Jorge Messi, dem Vater des Superstars, und Barca-Präsident Josep Bartomeu "ohne Ergebnisse", wie "Mundo Deportivo" vermeldete.

Es habe nicht einmal eine Annäherung gegeben, berichtete Marca. "Barca will auf keinen Fall über den Abschied von Leo verhandeln", schrieb das Blatt. Der Klub, der durch das 2:8 in der Champions League gegen Bayern München bereits in seinen Grundfesten erschüttert wurde, habe sogar eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2023 angeboten.