Messi scheint sich zwar mittlerweile wieder beim FC Barcelona wohlzufühlen, ein Wechsel ist allerdings noch nicht vom Tisch. Mit Beginn der Wintertransferperiode darf der 33-Jährige nun auch offiziell mit anderen Vereinen in Verhandlung treten.

Spartak Moskau probierte dies direkt und schickte dem Argentinier per Direktnachricht auf Instagram die Worte: "Hi Leo". Und er antwortete prompt mit einem knappen "no". Diese Konversation, die keine zehn Buchstaben umfasst, sorgte dennoch für viel Aufsehen im Netz.