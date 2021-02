In seinem Plan war für Suárez kein Platz mehr.

Der Uruguayer erzählte in einem Interview mit Radio "Onda Cero": "Als Barça mir sagte, dass sie nicht auf mich zählen, war es schwer. Ich habe es nicht erwartet, es waren sehr schwierige Momente aufgrund der Art und Weise. Koeman rief mich an und sagte mir, dass er nicht auf mich zählen würde."

Der Stürmer hätte sich gewünscht, dass er dies wenigstens in einem persönlichen Gespräch unter vier Augen erfahren hätte und nicht durch ein Telefonat.

Bei Atlético Madrid ist Suárez mittlerweile glücklich, zeigt sich in starker Verfassung und ist derzeit mit Atlético Tabellenführer in La Liga. "Was mich ruhig und glücklich macht, ist das Gefühl, geschätzt zu werden", erklärte er.