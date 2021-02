Diese Aussage habe Suárez nicht gefallen. Im Sommer 2020 übernahm Ronald Koeman den Trainerposten bei den Katalanen und rief einen Neustart aus. In seinem Plan war für den 34-Jährigen, der seit 2014 für den FC Barcelona spielte, kein Platz mehr.

Suárez weiter: "Es ist eine Sache, wenn man noch ein paar Jahre Vertrag hat und der Klub einen verkaufen will. Aber Barça hat einfach nur nicht mehr auf mich gezählt. Sie wollten mich nicht mehr. Ich habe ein Alter erreicht, in dem ich einen gewissen Respekt verdient habe."

Der 34-jährige Angreifer fügte hinzu: "Mit all meinem Stolz sagte ich mir selbst daher, dass ich ihnen zeigen werde, wie wertvoll ich noch sein kann." Er wolle deswegen zu einem "wettbewerbsfähigen Team" wechseln und entschied sich schließlich für Atlético Madrid, wo er einen Vertrag bis 2022 unterschrieb. Dort kann der Uruguayer bislang überzeugen und traf in 24 Pflichtspielen bereits 16 Mal.

Allerdings sei der Umzug nach Madrid keinesfalls leicht gewesen: "Am härtesten ist es, wenn du mit deiner Familie sechs Jahre lang an einem Ort gelebt hast und sich dort alle wohlfühlen." Es sei schwierig gewesen, seinen Kindern, die ihre Freunde und ihr gewohntes Umfeld in Barcelona hatten, erklären zu müssen, dass sie aus Barcelona wegziehen. Außerdem habe die Pandemie die ganze Sache noch komplizierter gemacht.