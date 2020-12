Mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen holten die Katalanen das Überraschungsteam aus dem Baskenland von der Tabellenspitze und bestätigten mit dem zweiten Sieg in Folge den leichten Aufwärtstrend in der Primera Division. "Wir wussten sehr genau, was wir zu tun hatten", sagte Jordi Alba, der "ein sehr gutes Barça gesehen" hatte: "Das sollte uns mehr Selbstvertrauen geben."