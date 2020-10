Bartomeu hatte diesem Vorhaben aber einen Riegel vorgeschoben. "Ich war nicht glücklich und wollte gehen. Aber das wurde mir nicht erlaubt, also bleibe ich, um eine rechtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Ich will keinen Krieg vor Gericht, das würde ich niemals tun", sagte Messi daraufhin bei "Goal".

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft 2021 aus. Zuletzt wurde immer wieder über einen Abschied der Barça-Klublegende im kommenden Jahr spekuliert. Vor allem Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola soll weiterhin ein Interesse an Messi haben.

Nach dem Weggang von Bartomeu könnte sich allerdings eine Verlängerung in Barcelona anbahnen, heißt es in dem Bericht des "Telegraph". Die Klub-Verantwortlichen sollen zumindest zuversichtlicher sein, den Argentinier über 2021 hinaus zu halten.

Ob Messi überhaupt noch mit einem Wechsel liebäugelt, ist nicht bekannt. Nach über 15 Jahren in den Reihen der Barça-Profis - in diese Zeit fielen auch vier Erfolge in der Champions League - könnte der sechsmalige Weltfußballer bei einem anderen Verein aber auch eine neue Aufgabe und Herausforderung finden.