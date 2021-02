Fußball

Messi: Trainer Koeman will den Superstar noch lange beim FC Barcelona spielen sehen

Bleibt Lionel Messi oder zieht es ihn womöglich in die Premier League oder zu PSG? Ronald Koeman stellt klar, was er präferieren würde. Der ehemalige Bondscoach will Messi noch viele Jahre in Barcelona spielen sehen.

