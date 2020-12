Nach zuvor vier Ligasiegen am Stück war Real Madrid im Baskenland auf den fünften Dreier in Folge aus und überrollte die Hausherren aus Eibar in der Anfangsphase regelrecht. Rodrygo chippte in der sechsten Minute mit Gefühl über die Abwehr in den Lauf von Karim Benzema, der den Ball mit rechts annahm und mit links unter Eibar-Schlussmann Marko Dmitrovic hindurch zur Führung traf (6.).