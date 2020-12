Es verging nicht viel Zeit, da wurde es abermals gefährlich vor dem Tor von Sevilla. Der Schlussmann der Andalusier, Yassine Bono, ließ sich nach einem Zuspiel von einem Mitspieler viel Zeit und so konnte der heraneilende Vinicius den langen Ball vom Keeper blocken. Die Kugel flog anschließend hoch vor das Tor, wo Karim Benzema Diego Carlos anköpfte und dieser den Ball unfreiwillig auf Vinicius ablegte. Bono konnte seinen Fehler jedoch wiedergut machen, indem er dieses Mal vor dem Brasilianer am Ball war.

Es war der ersehnte und so wichtige Treffer im Spiel der Madrilenen. Auch in der Folge spielten sie mit mehr Kontrolle und Selbstbewusstsein. Sevilla war nach dem Treffer etwas von der Reihe und auch die offensiv angedachten Wechsel von Julen Lopetegui taten dem Spielfluss seiner Mannschaft ebenfalls nicht gut. Real spielte die Führung clever und abgebrüht nach Hause und feierte am Ende einen durchaus verdienten Sieg im Estadio Ramón Sánchez Pizjuan.

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Es sind drei sehr wichtige Punkte. Aber darüber hinaus verbleibe ich mit dem Spiel, das wir gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas gelitten, aber unsere erste Halbzeit war sehr gut. Wir hatten Torchancen, es ist ein verdienter Sieg gegen einen sehr guten Gegner, der dich zu jeder Zeit in Schwierigkeiten bringen kann. Diesmal aber nicht. Wir konnten dem standhalten, ich freue mich für die Jungs."

Julen Lopetegui (Trainer FC Sevilla): "Die Bewertung nach einer Niederlage ist immer negativ und das umso mehr, wenn ich glaube, dass wir es verdient haben, heute mehr zu erreichen. Wir hatten Madrid in der zweiten Halbzeit im Griff, aber wir haben nicht den Weg zum Tor gefunden. Es fehlte uns an Klarheit und sie haben bei der einzigen Gelegenheit, die sie hatten, gepunktet."

Das Duell Sevilla gegen Real Madrid verspricht zumindest am Papier ein Top-Spiel in La Liga. Dennoch waren wir fußballerisch heute weit von einer solchen Partie entfernt. Beiden Teams waren heute die vergangenen intensiven Wochen anzusehen. Und vorerst ist auch kein Ende in Sicht: Kommende Woche steht der letzte Spieltag in der Champions-League-Gruppe an und danach geht es wieder in der Liga weiter.