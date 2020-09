Für Real war es am zweiten Spieltag der erste Auftritt, erst in der dritten Runde steht für den Erzrivalen FC Barcelona der Auftakt an. Nach den Querelen um den abwanderungswilligen Superstar Lionel Messi, der nun doch bei den Katalanen bleibt, empfängt Barcelona am kommenden Sonntag den FC Villarreal.